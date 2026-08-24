Мэр Комо запретил движение велосипедов в центре города 1 24.08.2026, 8:56

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Фото: Getty Images

Решение вызвало бурную дискуссию.

Мэр города Комо вызвал бурную дискуссию по поводу запрета движения велосипедов в историческом центре города после того, как его сбил велосипедист, сообщает The Guardian.

Издание сообщило, что запрет, введенный Алессандро Рапинезе, который вступит в силу в сентябре, распространяется на около 30 улиц. Он предусматривает, что велосипедисты – как на электровелосипедах, так и на обычных – должны будут сойти с велосипеда и пройти эти участки пешком.

Отмечается, что Рапинезе сразу же оказался под шквалом критики: группы местных жителей и политики из всех политических лагерей обвинили его в личной мести.

«Активисты начали сбор подписей под петицией с требованием отменить это правило, а велосипедисты планируют в середине сентября проехать на велосипедах по указанным улицам в знак протеста», – говорится в статье.

«Меня обвиняют в том, что я принял эту меру, потому что меня сбил электровелосипед – это, конечно, правда. Люди действуют, опираясь на собственный опыт, и я знаю, каково это – попасть под колеса одной из этих «бестий», – рассказал Рапинезе агентству Ansa, защищая свое решение.

По данным издания, авария произошла в июне, когда Рапинезе выходил из мэрии – как ни иронично, сразу после заседания городской администрации, на котором обсуждались меры по ограничению движения в центре города. Личность виновника до сих пор не установлена.

Рапинезе заявил, что запрет был необходим для обеспечения общественной безопасности, особенно в месте, переполненном туристами. Меры распространяются на все велосипеды, поскольку итальянские правила дорожного движения не проводят различия между электровелосипедами и традиционными.

Издание отметило, что в 2022 году в центре города Комо уже было запрещено использование арендованных электросамокатов.

Критики утверждают, что некоторые из улиц, на которые распространяется запрет, являются самыми широкими в центре города и обеспечивают удобный маршрут к озеру Комо, а также что запрет на велосипеды лишает людей возможности пользоваться недорогим и экологичным видом транспорта.

Издание сообщило, что эта мера особенно скажется на курьерах и владельцах магазинов, которые зависят от них в вопросах доставки товаров.

Некоторые критики отмечают, что мэр должен сосредоточить внимание на борьбе с неосторожным поведением, а не на криминализации велосипедистов.

Председатель «Нова Комо», местной общественной организации, организовавшей велопротест, обвинил администрацию Рапинезе в том, что она «превращает индивидуальные проблемы в коллективные».

Местное отделение левоцентристской Демократической партии Комо также раскритиковало решение мэра.

«Комо заслуживает системы мобильности, которая обеспечивает безопасность пешеходов, не доставляя неудобств жителям, работникам и тем, кто выбирает экологичный транспорт», – считают депутаты.

Выражая соболезнования Рапинезе в связи с аварией на электровелосипеде, политик из правой партии «Форца Италия» Паоло Эмилио Руссо назвал этот запрет «безумным».

«В других городах ребенок попадает в больницу, и только тогда политики принимают меры. А здесь я даже в больницу не попал. Меня сбил велосипед, я собрал информацию, и именно оттуда и появилась эта инициатива», – пояснил мэр города и отказался отказываться от своего решения.

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