Ждать ли в Беларуси доллар дороже 3-х рублей в сентябре? 6 24.08.2026, 8:45

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Похожая история на белорусском валютном рынке происходила пять месяцев назад.

Ровно пять месяцев назад, 18−19 февраля 2026 года, на белорусском валютном рынке происходила похожая история. Тогда обменный курс доллара США на пару дней поднялся чуть выше 3 рублей, но потом к середине мая обвалился до минимума за три года. На прошлой неделе, во второй ее половине, произошел такой же разворот. Но причины и последствия обоих рыночных явлений могут быть разными. Каких курсов валют ждать в последнюю неделю августа, изданию Myfin.by рассказал финансовый аналитик Михаил Грачев.

Быстрый отскок от 3 рублей за доллар

По итогам недели обменный курс доллара США снизился на -0,50% до USD/BYN 2,9756. К началу года рост курса доллара сократился до +2,51%. Хотя еще по итогам торгов во вторник, 18 августа, доллар дорожал до USD/BYN 3,0313, и казалось, что следующая остановка будет около USD/BYN 3,05. Но в четверг курс доллара потерял более 400 пунктов, снизившись за торговую сессию на рекордные полтора процента.

Тогда же объем торгов долларом достиг максимума за два месяца в 38,485 млн. Всего за неделю объем торгов составил 75,277 млн долларов, поскольку во вторник, 18 августа, случился антирекорд в виде минимального объема торгов за те же два месяца в 3,870 млн долларов США.

Обменный курс российского рубля аналогично укрепился к концу недели после падения первых двух дней. Итоговая котировка прошлой недели — RUB/BYN 3,5996 за 100 российских рублей. Укрепление курса рубля составило за неделю +0,78%, к началу года отставание курса сократилось до -2,87%. Объем торгов рублем за неделю составил 19 790,840 млн рублей, или примерно 238,44 млн долларов США в эквиваленте.

Собственно, это был вполне ожидаемый итог недели ввиду приближения в России налогового периода. Но к этому фактору добавился еще один в виде резкого ослабления глобального доллара на мировом финансовом рынке.

Обвал доллара США

На прошлой неделе государственный долг США впервые в истории преодолел отметку в 40,05 трлн долларов. Обслуживание такого объема обязательств также перешагнуло отметку в 1,2 трлн долларов, что превышает расходы на государственную оборону Штатов. В связи с этим американский Минфин объявил в среду, 19 августа, об увеличении объема выкупа трежерис со сроком обращения 10−20 и 20−30 лет с 2 млрд до 4 млрд долларов за операцию.

На этом фоне «гринбек» обвалился ко всем основным финансовым активам. Основная валютная пара в моменте поднималась до EUR/USD 1,171. Цена золота прикоснулась к отметке в 4700 USD/Oz, но к окончанию недели закрепилась на уровне 4 661,60 USD/Oz. Цена нефти марки Brent поднималась до уровня в 94,83 USD/br.

К налоговому периоду и ослаблению доллара на мировом рынке добавился ажиотажный спрос в Азии на российскую нефть Urals, цена которой в пятницу остановился на уровне 88,85 USD/br. Обстановка в Ормузском проливе вновь накаляется и на этом фоне Китай и Индия стараются обеспечить себя стратегическими запасами.

Прогноз на неделю

Именно эти факторы будут формировать валютный рынок в ближайшее время. Окончание налогового периода может ослабить курс рубля, но в следующем месяце на российский финансовый рынок может прийти дополнительный объем иностранной валюты от высоких цен на нефть. Этот фактор имеет отложенный эффект, но рано или поздно он сработает.

Таким образом, на текущей неделе движение курса доллара США на белорусском валютном рынке может показать незначительное снижение, поскольку пик налоговых выплат в РФ приходится на 28 число, т.е. окончание недели. Вероятно, доллар может снизиться в цене до USD/BYN 2,95. Курс российского рубля при этом будет расти.

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