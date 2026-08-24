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Минчанка укусила таксиста, угнала его авто и врезалась в две машины

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  • 24.08.2026, 8:14
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Минчанка укусила таксиста, угнала его авто и врезалась в две машины

Все произошло ночью во дворе на улице Петра Мстиславца.

В Минске женщина попыталась угнать автомобиль такси, пока водитель заряжал его во дворе. Затем она укусила водителя и протащила несколько метров по земле. Позже минчанка рассказала, что перед этим принимала антидепрессанты и пила алкоголь, а самого происшествия не помнит. Об этом пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Первомайского района столицы.

Все произошло ночью во дворе на улице Петра Мстиславца. Таксист заряжал электромобиль BYD, когда к нему подошла нетрезвая женщина. Она оттолкнула мужчину, села за руль и завела машину.

Водитель попытался ее остановить и вытащить из салона, но минчанка укусила его за руку, включила задний ход и поехала. Таксиста несколько метров протащило по земле.

Далеко уехать минчанке не удалось — она врезалась в два припаркованных автомобиля. В этот момент водителю удалось забрать ключи и заблокировать машину. В это время женщина сообразила сорвать установленный в машине видеорегистратор.

Все это происходило на глазах местных жителей, которые и вызвали милицию. Женщину задержали и впоследствии против нее возбудили уголовное дело.

В суде минчанка рассказала, что накануне принимала антидепрессанты, а затем выпила алкоголь. Что происходило после этого, по ее словам, она не помнит — пришла в себя уже в Первомайском РУВД. Тем не менее она признала вину и возместила причиненный ущерб. Кроме того, она выплатила таксисту 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд признал женщину виновной в угоне с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Ей назначили два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа — так называемой «домашней химии».

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