Украина и Норвегия официально заключили Drone Deal 1 24.08.2026, 8:27

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Зеленский назвал соглашение стратегическим.

Украина и Норвегия договорились усилить сотрудничество в области беспилотных систем и оборонных технологий. Стороны подписали соответствующее соглашение, которое должно открыть новые возможности совместного производства.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По словам Сергея Корецкого, Drone Deal открывает новые возможности совместного производства и развития оборонных технологий.

«Сегодня Украина и Норвегия подписали дроновое соглашение, которое усиливает сотрудничество наших оборонных секторов и открывает новые возможности совместного производства и развития оборонных технологий», - написал премьер в Telegram.

Что еще обсудили Украина и Норвегия

В ходе встречи стороны также обсудили усиление противовоздушной обороны Украины, подготовку государства к зиме и вопрос ее финансовой устойчивости.

Отдельно Корецкий поблагодарил Норвегию за решение сохранить в 2027 году поддержку Украины в рамках программы Nansen на уровне около 9 млрд долларов.

«Норвегия – один из ключевых партнеров Украины. Ее вклад в нашу безопасность и устойчивость невозможно переоценить», отметил украинский премьер.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил в Киеве, что поддержка Украины на следующий год останется на уровне текущего года. Он назвал ее рекордно высокой.

Зеленский назвал соглашение стратегическим

Подписание документа подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Украина – страны Нордически-Балтийской восьмерки в Киеве.

По словам главы государства, Украина и Норвегия заключили Соглашение об оборонно-технологическом сотрудничестве, которое стороны называют Drone Deal.

«Сегодня у нас есть Drone Deal - стратегический документ с Норвегией», - сказал Зеленский.

Соглашение должно стать основой дальнейшего сотрудничества двух стран в сфере беспилотных систем, совместного производства и развития оборонных технологий.

Что известно об успехах Drone Deal

Уже более 20 стран хотят присоединиться к украинскому Drone Deal. Украина не будет просто продавать дроны, а будет делиться боевым опытом и развертывать совместные производства за рубежом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Например, Нидерланды и Дания стали восьмой и девятой странами, присоединившимися к международному соглашению Drone Deal, а Норвегия – десятой. Это позволит странам совместно производить беспилотники и развивать новые технологии.

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