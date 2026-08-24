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Украина отмечает 35 лет независимости

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  • 24.08.2026, 8:36
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Украина отмечает 35 лет независимости

За скупыми строчками официальной истории скрывается немало интересных деталей.

День Независимости Украины ежегодно отмечают 24 августа - именно в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости.

Однако путь к этому историческому решению начался намного раньше и занял не одно десятилетие, пишет УНИАН.

Как появился День Независимости Украины - история даты

История борьбы украинцев за собственную государственность началась задолго до 1990-х годов. 22 января 1918 года Украинская Центральная Рада IV Универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики. А год спустя, в ту же дату, на Софийской площади в Киеве объявили об объединении УНР и Западно-Украинской Народной Республики. Полностью реализовать Акт Злуки тогда не удалось, однако он стал важным символом единства украинских земель.

15 марта 1939 года независимость провозгласила Карпатская Украина. Однако она просуществовала недолго - вскоре ее территория была оккупирована Венгрией.

Современный этап борьбы за независимость начался 16 июля 1990 года, когда Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. Документ закрепил право республики самостоятельно определять внутреннюю и внешнюю политику.

Осенью 1990 года в Киеве прошла Революция на граните - студенческий протест против сохранения советской системы и подписания нового союзного договора. Значительную роль в движении к независимости также сыграл Народный Рух Украины. Но переломным моментом стал августовский путч 19–21 августа 1991 года. После его провала Верховная Рада УССР 24 августа провела внеочередное заседание и приняла постановление о провозглашении независимости Украины и Акт провозглашения независимости Украины. Позже это решение подтвердили граждане на всеукраинском референдуме.

Таким образом День Независимости Украины 1991 года стал символом окончательного выхода страны из состава СССР.

День Независимости Украины - интересные факты

За скупыми строчками официальной истории скрывается немало живых деталей - о том, как именно рождалась независимость Украины, знают далеко не все.

Изначально День Независимости отмечали 16 июля

Если говорить о том, какого числа День Независимости Украины отмечали изначально, то первой датой было не 24 августа, а 16 июля.

Именно в этот день в 1990 году Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины и установила его Днем независимости. После провозглашения независимости дату перенесли на 24 августа.

Акт провозглашения независимости написали за полтора часа в школьной тетради

Черновик Акта Левко Лукьяненко и Леонтий Сандуляк набросали утром 23 августа - им хватило всего полутора часов и обычной школьной тетради. Слово «Закон» показалось авторам слишком обыденным, а «Универсал» ассоциировалось с Петлюрой и могло отпугнуть коммунистов, поэтому остановились на слове «Акт».

За Акт 24 августа проголосовали даже коммунисты

Акт поддержало абсолютное большинство депутатов - 346 голосов «за». За независимость выступили и депутаты от компартии УССР, составлявшей тогда большинство парламента.

У парламента во время заседания собралось несколько десятков тысяч человек

Пока в зале шли дебаты, снаружи собралась многотысячная толпа (по разным данным от 30 до 50 тысяч человек) с национальными флагами - люди следили за ходом заседания (его транслировали по радио) и не расходились, пока депутаты не приняли решение.

В зал Рады внесли сине-желтый флаг и исполнили гимн Украинских Сечевых стрельцов

В конце заседания Рады Вячеслав Чорновол предложил внести в парламентский зал сине-желтый флаг. Но торжественно подняли его над куполом Верховной Рады лишь 4 сентября.

После заседания у трибуны оппозиционные депутаты исполнили гимн Украинских Сечевых стрельцов «Ой у лузі червона калина» - его подхватили люди на улице.

Новую волну популярности песня получила спустя более 30 лет: в феврале 2022 года солист «Бумбокса» Андрей Хлывнюк спел ее прямо на Софийской площади, вступив в теробборону Киева.

Независимость поддержала вся Украина без исключения

На референдуме 1 декабря 1991 года Акт независимости поддержали во всех без исключения регионах страны: в Киеве - 92% избирателей, в западных областях - до 95%, в Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областях - около 80%, в Крыму - 54%.

Первой независимость Украины признала Польша

После референдума независимость Украины первой признала Польша, за ней Канада, затем Венгрия, Литва, Латвия и еще несколько стран.

Как празднуют День Независимости Украины

В этом году Украина отмечает уже 35-ю годовщину независимости.

В мирное время этот праздник всегда проходил с особым размахом - устраивались военные парады, праздничные концерты и фестивали. Украинцы, от мала до велика, традиционно надевали на 24 августа вышиванки или повязывали к одежде ленточки в национальных сине-желтых цветах.

Однако с 2022 года формат празднования изменился кардинально. Из-за полномасштабной войны массовые мероприятия могут ограничивать или отменять из соображений безопасности, чтобы не подвергать риску жизни людей. Но это не мешает украинцам, как и в предыдущие годы, надеть вышиванку, исполнить гимн и вместе помолиться о скорейшем наступлении мира в родной стране.

До полномасштабного вторжения День Независимости всегда был официальным выходным. Но пока в стране действует военное положение, 24 августа останется обычным рабочим днем - окончательное решение о графике работы в этот день каждый работодатель принимает самостоятельно.

Комендантский час на День Независимости в регионах не меняется, но власти по-прежнему просят украинцев быть максимально внимательными и осторожными - не пренебрегать сигналами воздушной тревоги из-за сохраняющейся опасности ракетных обстрелов.

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