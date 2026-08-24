Пять продуктов, которые «прокачают» мозг получше дорогих витаминов и добавок 24.08.2026, 9:16

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Названа самая эффективная пища для ума.

Эти доступные продукты следует включать в свой рацион для поддержания нормальной работы мозга и нервной системы. Главный секрет — не в одном волшебном продукте, а в сбалансированном и разнообразном питании, пишет ТСН.

Как поддержать работу мозга

Чтобы мозг работал слаженно, а память и концентрация не подводили, важны не только сон, физическая активность и отдых, но и ежедневное питание. Ни один продукт не способен мгновенно прокачать интеллект или заменить лечение, если есть проблемы со здоровьем. Однако некоторые продукты содержат питательные вещества, необходимые для нормальной работы нервной системы. И многие из них вполне доступны и могут регулярно появляться на вашем столе.

Жирная рыба — источник полезных жиров

Лосось, скумбрия, сельдь и сардины содержат омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Они являются важными компонентами для нормального функционирования организма, в частности, нервной системы.

Не обязательно каждый день покупать дорогой лосось. Более доступная сельдь или скумбрия также могут быть хорошим источником полезных жиров. Лучше всего чередовать разные виды рыбы и обращать внимание на способ ее приготовления.

Грецкие орехи для ежедневного рациона

Орехи содержат ненасыщенные жиры, белок и ряд микронутриентов. Грецкие орехи особенно часто упоминают в контексте питания для поддержания работы мозга.

Они могут стать удобным перекусом, но важно помнить об умеренности: орехи достаточно калорийны. Небольшая горсть в день — простой способ разнообразить рацион без необходимости покупать специальные добавки.

Их можно добавлять в кашу, йогурт, салат или есть отдельно.

Яйца содержат важный для нервной системы холин

Яйца являются доступным источником белка, а желток содержит холин — питательное вещество, участвующее в важных процессах работы организма, в частности, в функционировании нервной системы.

Яйца удобно использовать для завтрака или другого еды. Вареные, запеченные или в виде омлета — способ приготовления можно выбирать в зависимости от собственных предпочтений.

Ягоды помогают разнообразить питание

Черника, голубика, смородина, клубника и другие ягоды содержат разнообразные биологически активные вещества, в частности полифенольные соединения.

В сезон можно есть свежие ягоды, а зимой использовать замороженные. Это более доступный вариант, чем покупать дорогие пищевые добавки. Ягоды хорошо сочетаются с кисломолочными продуктами, кашами и домашними десертами.

Зелень и листовые овощи

Шпинат, руккола, салат, петрушка и другая зелень содержат витамины и микроэлементы, необходимые для полноценного рациона.

Зелень не нужно есть в большом количестве. Достаточно регулярно добавлять ее к привычным блюдам: салатам, омлетам, супам или гарнирам. Разнообразие в питании обычно более полезно, чем поиск одного «суперпродукта».

Могут ли продукты заменить дорогостоящие добавки

Следует помнить: даже самая полезная пища не является полной заменой препаратов или добавок, если их назначил врач из-за подтвержденного дефицита определенных веществ. В то же время, для большинства людей сбалансированный рацион может обеспечивать значительную часть необходимых питательных веществ без постоянной потребности в дорогих баночках.

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