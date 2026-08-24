Архиепископ Тадеуш Кондрусевич спустя месяц после операции на сердце принял участие в службе 24.08.2026, 9:45

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Тадеуш Кондрусевич во время службы в костеле Матери Божией Ружанцовой и Святого Доминика в Ракове, 23 августа 2026 года

Фото: Костел Матери Божией Ружанцовой и Святого Доминика в Ракове

80-летний иерарх совершил первый после болезни пастырский визит.

Архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич спустя месяц после операции на сердце и реабилитации принял участие в богослужении. Об этом сообщил телеграм-канал Katolik.life.

80-летний иерарх совершил первый после болезни пастырский визит — в приход в Ракове.

«Здесь 23 августа праздновали 30-летие приходского хора. По этому поводу приход пригласил архиепископа возглавить праздник в костеле. Он присоединился даже к пению хора», — сообщил паблик.

Напомним, об ухудшении здоровья Кондрусевича стало известно, когда он не смог прибыть на приходской праздник в Новолукомле 25 июля. Архиепископ передал приходу поздравительное письмо, в котором отметил, что по состоянию здоровья и требованию врачей вынужден оставаться под наблюдением.

26 июля на празднике для пожилых людей в кафедральном костеле Минска иерарх также не смог присутствовать — участникам сообщили, что он в больнице.

Позже стало известно, что ситуация была серьезной, но врачи вовремя выявили сердечную недостаточность и предотвратили новый инфаркт. После улучшения состояния 80-летнему иерарху выполнили новую операцию на сердце. В августе его выписали из больницы и он проходил реабилитацию в Аксаковщине.

Ранее, в феврале 2023 года архиепископ Кондрусевич перенес операцию по удалению опухоли, а в мае 2024 года ему сделали операцию на сердце после инфаркта. Священник проходил химиотерапию, а в марте 2025 года он рассказал, что метастазы пошли в легкие.

Тадеуш Кондрусевич занимал должность митрополита Минско-Могилевского с 2007 года, был лидером костела в Беларуси. Во время протестов 2020 года он осудил власти за кровопролитие, насилие и массовые аресты, призывал к переговорам с протестующими. 31 августа 2020-го, когда Кондрусевич возвращался в Беларусь из Польши, пограничники не позволили ему въехать в страну без объяснения причин, хотя он гражданин Беларуси. На следующий день Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич якобы «скрывал наличие других гражданств, занимался антигосударственной деятельностью и получил некое задание в Варшаве». Еще через две недели в МВД заявили, что паспорт Кондрусевича признали «недействительным» из-за проверки на принадлежность к белорусскому гражданству, однако самого гражданства он лишен не был. В ноябре Лукашенко заявил, что Кондрусевич «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».

В декабре 2020-го в Беларуси побывал Апостольский нунций Клаудио Гуджеротти и передал Лукашенко послание с просьбой решить ситуацию. Вскоре нунциатура сообщила о получении информации, что препятствий для возвращения Кондрусевича нет. Уже спустя два дня, в канун Рождества, 24 декабря, архиепископ вернулся в Беларусь. А через неделю, 3 января 2021 года, объявил, что уходит в отставку со своего поста в связи с достижением 75-летнего возраста. Место митрополита Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви в Беларуси занял Иосиф Станевский.

Сейчас Тадеуш Кондрусевич носит титул архиепископа-эмерита — так называют священников, которые в связи с преклонным возрастом освобождены от ряда своих ежедневных служебных обязанностей.

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