Накануне Дня Независимости Украины военный РФ помог партизанам совершить диверсию 1 24.08.2026, 10:05

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Появились интересные подробности от «Атеш».

В районе Ростова-на-Дону произошла диверсия против российских войск. Уничтожен военный грузовик «КамАЗ»: машина использовалась для снабжения подразделений, которые участвуют в наступлении на Константиновку.

О диверсии сообщило партизанское движение «Атеш» в соцсетях.

Подрыв осуществил военнослужащий группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ, которая участвует в штурме Константиновки. Уничтоженный КамАЗ использовался для снабжения российских подразделений, наступающих на этом направлении. Его потеря, по оценке партизан, создает проблемы для логистики оккупантов.

В «Атеш» раскрыли мотив, который подтолкнул российского военнослужащего к сотрудничеству с подпольем. Он присоединился к движению из-за мести после того, как его сослуживца убили командиры за отказ платить поборы.

В «Атеш» отметили, что подобные случаи в российской армии становятся привычным явлением, а сопротивление изнутри для военнослужащих остается единственным способом спасти собственную жизнь.

Агенты «Атеш» продолжают противостоять российским оккупантам диверсиями и готовы предоставлять российским военным инструкции, необходимую помощь и гарантии их безопасности.

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