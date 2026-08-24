В Дагестане поражен стратегический хаб Ozon для поставок в Иран и Азербайджан 1 24.08.2026, 9:22

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Фото: Exilenova+

На территории комплекса вспыхнул масштабный пожар.

В Дагестане поражен большой логистический комплекс Ozon в промышленном парке «Тюбе» - площадью около 130 тысяч квадратных метров. Это уже третья атака на складские объекты компании только за 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал.

После поражения на территории комплекса вспыхнул масштабный пожар.

Объект имел важное логистическое значение для Ozon на Северном Кавказе - там обрабатывали значительные объемы товаров и заказов, и он считался одним из ключевых узлов логистической сети компании в регионе.

Кроме того, комплекс имел значение и для международной логистики - его рассматривали как региональный хаб для развития поставок в направлении Азербайджана и Ирана в пределах международного транспортного коридора «Север - Юг».

В ночь на 24 августа беспилотники атаковали сразу два логистических центра компании - в Адыгее и Ставропольском крае, площадь обоих достигает почти 185 тысяч квадратных метров.

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