В Дагестане поражен стратегический хаб Ozon для поставок в Иран и Азербайджан

В Дагестане поражен стратегический хаб Ozon для поставок в Иран и Азербайджан1
- 24.08.2026, 9:22
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На территории комплекса вспыхнул масштабный пожар.
В Дагестане поражен большой логистический комплекс Ozon в промышленном парке «Тюбе» - площадью около 130 тысяч квадратных метров. Это уже третья атака на складские объекты компании только за 24 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал.
После поражения на территории комплекса вспыхнул масштабный пожар.
Объект имел важное логистическое значение для Ozon на Северном Кавказе - там обрабатывали значительные объемы товаров и заказов, и он считался одним из ключевых узлов логистической сети компании в регионе.
Кроме того, комплекс имел значение и для международной логистики - его рассматривали как региональный хаб для развития поставок в направлении Азербайджана и Ирана в пределах международного транспортного коридора «Север - Юг».
В ночь на 24 августа беспилотники атаковали сразу два логистических центра компании - в Адыгее и Ставропольском крае, площадь обоих достигает почти 185 тысяч квадратных метров.