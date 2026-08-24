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Это Россия, сынок

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  • Дмитрий Чернышев
  • 24.08.2026, 14:48
  • 19,864
Это Россия, сынок
Дмитрий Чернышев

Тут нет опций «сохраниться» и «начать уровень сначала».

Российская пропаганда зазывает на войну, как на некий квест – реклама контракта, снятая в эстетике шутера, призовые очки за подбитую технику, премия за подписание контракта, награды за прохождение разных уровней. Давайте попробуем поработать с этой «игровой» метафорой.

Квест можно проходить на разных уровнях. Можно на самом легком – депутатском. Съездил в направлении линии фронта, попил водку пару недель в штабе, сфотографировался с автоматом в руке и вернулся с орденом и корочкой участника боевых действий. Можно попробовать пройти на среднем уровне. Родился в Москве, у родителей есть какие-то деньги и связи, они могут пристроить в безопасном месте. А можно проходить квест в харкорном режиме. Родился в Бурятии, депрессивном моногороде, в котором есть два основных работодателя – тюрьма и военкомат. Семья берет четвертый кредит, чтобы хоть как-то выплачивать проценты по первым трем. Добро пожаловать в штурмовики, сынок.

Российский квест для мужчины – это не разовая игра, это цепочка длиною в жизнь. И попасть в пекло можно на любом этапе. Две основные ловушки – весенний и осенний призыв. И чтобы их избежать есть всяческие «сундуки» и «аптечки» – учеба в ВУЗе, покупка медицинской справки или уход из под радаров – нигде не светиться, жить в глуши. А есть еще мобилизация, которую никто не отменял.

На этом поле есть «черные» поля, откуда игрок с очень большой вероятностью попадет в мясорубку: крайне не рекомендуется садиться в тюрьму, заходить в военкомат (просто приди уточнить данные, сынок), набирать кредиты. Не рекомендуется слушать патриотических учителей, «героев войны», рекрутеров, родственников, накаченных телевизором – так лучше, чем от водки и от простуд. Какие глупости они бы вам ни говорили: «Есть такая профессия, Родину защищать», «ты же мужчина, а значит – защитник», «стыдно бегать» или «иди – хорошие деньги дают».

На самом же деле это никакая не игра. Тут нет опций «сохраниться» и «начать уровень сначала». Потому, что вам ведь может не повезти и вас убьют не сразу. А вы будете долго мучительно умирать в каком-то затопленном дождями окопе. Потому что всем на вас наплевать и возможно даже ваши родственники никаких денег не получат – вас просто объявят дезертиром. Или вы вернетесь домой без рук или без ног и в тылу на вас тоже будет всем наплевать. Это Россия, сынок.

Это не игра. Это тест на интеллект. И если у вас есть хоть немного мозгов, дорогие россияне, ни при каких обстоятельствах не идите на фронт. Делайте что хотите – уезжайте, ложитесь на дно, но не попадайте в эту мясорубку. Это Украина воюет за своих детей и за свое будущее, а на Россию никто не нападал, ей ничего не угрожает и вы просто сдохните на фронте за х**ло.

Дмитрий Чернышев, «Телеграм»

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