Путин нашел нового «виновного» в топливном кризисе в России 4 24.08.2026, 9:46

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Фото: Reuters

Глава Кремля не признает колоссальный масштаб этой проблемы.

Проблемы с топливом в России действительно есть, но за их решение ответственный кабинет министров во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

С таким заявлением выступил российский диктатор Владимир Путин, сообщает Charter97.org со ссылкой на Телеграмм-канал «Зарубин».

Глава Кремля решил не скрывать, что в России возникли проблемы с топливом, однако фактически перенес ответственность за их решение на правительство.

По его словам, для урегулирования ситуации была создана специальная комиссия, которая уже работает над проблемой. Чем конкретно занимается эта комиссия, Путин не объяснил.

Что интересно, российский диктатор не захотел признавать дефицит бензина в РФ серьезным кризисом, несмотря на то, что он охватил более 70% российских АЗС.

Путин начал утверждать, что для населения это лишь «определенные неудобства», а контролировать ситуацию должно правительство.

Кстати, накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о «втором этапе напряженности» на топливном рынке России.

Согласно последним данным, ограничения на продажу бензина действовали в 63 из 85 регионов страны. Еще в 19 регионах фиксировали локальные перебои с топливом или повышение его стоимости.

Следует отметить, что ситуация на российском топливном рынке начала ухудшаться после новой серии украинских атак на НПЗ.

В первой половине августа под ударами оказались по меньшей мере девять предприятий с суммарной мощностью переработки 145 млн тонн в год. По меньшей мере четыре завода были вынуждены остановить работу.

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