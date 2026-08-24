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Брат Tiguan и T-Roc: Volkswagen показал недорогой пикап

  • 24.08.2026, 10:18
  • 2,908
Брат Tiguan и T-Roc: Volkswagen показал недорогой пикап
Volkswagen Tukan – недорогой компактный пикап
Фото: Volkswagen

Его дизайн более эффектный, чем у предшественников.

В линейке Volkswagen вскоре появится доступный пикап Tukan. Автомобиль использует агрегаты кроссоверов VW T-Roc и Tiguan.

Новый Volkswagen Tukan поступит в продажу в начале 2027 года. Пока же на официальном сайте немецкой марки опубликовали фото модели.

В отличие от старшего Volkswagen Amarok, Tukan не имеет рамы. Он построен на платформе MQB в качестве кроссоверов Volkswagen T-Roc или Tiguan, однако получил рессорную заднюю подвеску для перевозки грузов.

Автомобиль построен на платформе Volkswagen T-Roc и Tiguan
Фото: Volkswagen

Внешне пикап Volkswagen Tukan похож на собратьев благодаря широкой радиаторной решетке и раскосым фарам, соединенным диодными полосами. В то же время, его дизайн более брутальный – с массивными бамперами, расширенными крыльями, дугами и выраженным пластиковым обвесом.

Volkswagen Tukan оснастят 1,5-литровым турбомотором
Фото: Volkswagen

Volkswagen Tukan будет выпускаться на предприятии в Бразилии в вариантах с двумя и четырьмя дверями. Салон пока держат в секрете. Отмечается, что модель получит базовые утилитарные версии и более оснащенные варианты для активного отдыха.

Известно, что новый Volkswagen Tukan получит 1,5-литровый 150-сильный турбомотор с «мягкой» гибридной установкой. Также ожидаются двигатели, работающие на биоэтаноле.

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