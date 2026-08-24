Атаки «Фламинго»: Зеленский заинтриговал заявлением об ударах по РФ

Атаки «Фламинго»: Зеленский заинтриговал заявлением об ударах по РФ11
- 24.08.2026, 10:33
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«Птица» собирается «зимовать» в России.
Оборонно-промышленный комплекс играет ключевую роль в защите независимости Украины. Об этом в обращении ко Дню Независимости Украины заявил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что Силы обороны Украины уже получают миллионы FPV-дронов и снарядов, десятки тысяч наземных роботов, морских беспилотников и дальнобойное оружие благодаря отечественному производству.
Украина планирует наращивать собственное производство
Зеленский отметил, что среди украинского вооружения есть и крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», которые должны стать массовым оружием и чаще поражать военные цели в стране-агрессоре - России.
«Фламинго» должны стать не редким видом, а массовой «птицей». Они должны «зимовать» в России», - подчеркнул глава государства.
Когда Украина сможет нарастить производство ракет «Фламинго»
По словам генерального директора компании Fire Point Ирины Терех, по состоянию на начало августа выйти на ранее заявленный объем - не менее семи ракет - пока не удалось из-за недостаточного количества заказов.
Она пояснила, что ожидание финансирования по кредитной программе Европейского Союза повлияло на объем контрактов, из-за чего предприятие было вынуждено снизить темпы производства по сравнению со своими максимальными возможностями.
Но в компании рассчитывают увеличить выпуск продукции до запланированного уровня уже к концу этого года или в начале следующего. Сроки будут зависеть от поступления новых контрактов.