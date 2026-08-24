Атаки «Фламинго»: Зеленский заинтриговал заявлением об ударах по РФ 11 24.08.2026, 10:33

9,884

Фото: Fire Point

«Птица» собирается «зимовать» в России.

Оборонно-промышленный комплекс играет ключевую роль в защите независимости Украины. Об этом в обращении ко Дню Независимости Украины заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что Силы обороны Украины уже получают миллионы FPV-дронов и снарядов, десятки тысяч наземных роботов, морских беспилотников и дальнобойное оружие благодаря отечественному производству.

Украина планирует наращивать собственное производство

Зеленский отметил, что среди украинского вооружения есть и крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», которые должны стать массовым оружием и чаще поражать военные цели в стране-агрессоре - России.

«Фламинго» должны стать не редким видом, а массовой «птицей». Они должны «зимовать» в России», - подчеркнул глава государства.

Когда Украина сможет нарастить производство ракет «Фламинго»

По словам генерального директора компании Fire Point Ирины Терех, по состоянию на начало августа выйти на ранее заявленный объем - не менее семи ракет - пока не удалось из-за недостаточного количества заказов.

Она пояснила, что ожидание финансирования по кредитной программе Европейского Союза повлияло на объем контрактов, из-за чего предприятие было вынуждено снизить темпы производства по сравнению со своими максимальными возможностями.

Но в компании рассчитывают увеличить выпуск продукции до запланированного уровня уже к концу этого года или в начале следующего. Сроки будут зависеть от поступления новых контрактов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com