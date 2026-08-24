Для белорусов ввели новые финансовые ограничения 1 24.08.2026, 10:50

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Начали приходить электронные письма от платежной системы Payoneer.

Белорусы начали получать электронные письма от платежной системы Payoneer: с 11 сентября все счета таких пользователей будут закрыты, поэтому сервис предлагает вывести остаток средств. Об этом пишет Myfin. Ранее также сообщалось, что нашим соотечественникам с ПМЖ закрывают счета в швейцарских банках.

Как объяснили в техподдержке Payoneer, изменения связаны с требованиями его банков-партнеров. Ранее сервис вводил ограничения на вывод средств на счета белорусских банков-партнеров.

Наши соотечественники столкнулись с проблемой как именно вывести средства, так как сделать это затруднительно для белорусских аккаунтов. Открытие новых виртуальных карт для белорусских аккаунтов также ограничено. Ряд сервисов партнеров Payoneer убрали Беларусь из списка стран, куда можно вывести средства: в частности это уже сделали Fiverr и Patreon.

На данный момент сервис позволяет вывести средства через международную систему денежных переводов Fin do, однако комиссия за перевод составляет до 10%, а срок перевода средств составит 1−2 рабочих дня. Также возможен вывод средств через снятие наличных по уже имеющимся картам сервиса.

В ноябре 2025 года Payoneer уведомила белорусских пользователей о том, что долларовые банковские счета в Беларуси больше не поддерживаются. В рассылке сервиса уточнялось, что такие меры приняты, «чтобы избежать неудачных транзакций». В результате долларовые счета белорусов стали недоступны — клиентам порекомендовали выбрать евро.

Платформа не работала с некоторыми белорусскими банками, которые попали под санкции Запада. Ранее сервис запретил регистрацию новых аккаунтов из Беларуси, оставив такую возможность для граждан нашей страны, имеющих легальный статус в странах ЕС и других государствах.

С каким финансовым ограничением еще столкнулись беларусы

Во второй половине августа этого года стало известно, что дочерняя компания швейцарского банка Swissquote без объяснения причин прекратила с беларусом сотрудничество и закрыла счет. Речь идет о популярном в Швейцарии приложении Yuh, аналоге Revolut, но со швейцарским банковским счетом и инвестиционными функциями. Договор был расторгнут 11 августа.

Позже местное издание insideparadeplatz.ch опубликовало статью, в которой утверждалось, что с аналогичными проблемами столкнулись граждане РФ с Permit C. Им закрыли счета в Swissquote и Yuh.

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