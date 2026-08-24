ЕС выделяет Украине €6,1 миллиарда на оружие и ПВО 2 24.08.2026, 11:13

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Средства пойдут на ракеты, боеприпасы и радиолокационные станции.

Европейская комиссия сегодня, 24 августа, в День независимости Украины одобрила выделение 6,1 миллиарда евро в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, средства пойдут на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радиолокационные станции.

Отмечается, что сегодняшнее одобрение средств Еврокомиссией дополняет уже утвержденные планы на сумму 16 млрд евро, из которых 8,35 млрд евро уже было выделено Украине.

«Сегодня мы утвердили 6,1 млрд евро на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радиолокационные станции, которые срочно нужны Украине. В то время как Россия усиливает свои атаки, мы активизируем усилия, чтобы помочь Украине защитить свой народ и отстоять свое воздушное пространство. Европа солидарна с Украиной, и мы предоставим ей то, что нужно, тогда, когда это нужно», – отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В пресс-службе Еврокомиссии добавили, что большинство закупок будет осуществляться у оборонных компаний ЕС. Учитывая активное использование Россией баллистических ракет и дронов с реактивными двигателями, Еврокомиссия подчеркнула необходимость существенного увеличения поставок из ЕС за счет сокращения запасов, пересмотра приоритетов заказов и наращивания производства.

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