В Беларуси хотят ввести обязательную регистрацию ДНК 26 24.08.2026, 11:17

7,624

Власти планируют создать генетическую базу граждан.

Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси предлагает ввести обязательную геномную регистрацию граждан. Об этом заявил глава ведомства Алексей Волков в эфире государственного телеканала «Первый информационный».

По его словам, подобные законы уже действуют в ряде стран, а Госкомитет судебных экспертиз выступил инициатором разработки аналогичного документа в Беларуси.

— Вопрос пока находится в стадии проработки, но, видя актуальность и нужность этой темы, мы активно этим занимаемся. И находим поддержку у наших коллег, в том числе в правоохранительном блоке и других госорганах, — заявил Волков.

Он считает, что такой закон «рано или поздно» будет принят.

При этом чиновник не уточнил, у кого именно будут брать образцы ДНК и какая ответственность может быть предусмотрена за отказ.

— Мы не говорим о том, что надо взять и единовременно образцы ДНК у всей страны. Эта работа, по нашему мнению, должна занять определенный период: год, два, три, четыре, возможно, в зависимости от категорий. Какие-то категории будут первоочередными, какие-то можно определить на более поздний срок, — сказал он.

Кроме того, Госкомитет судебных экспертиз совместно с Минздравом и Национальной академией наук работает над созданием «генетического паспорта» граждан.

По словам Волкова, он должен содержать информацию о генетической предрасположенности человека к различным заболеваниям и помогать определять необходимость дополнительных обследований.

Глава ведомства также назвал ДНК-идентификацию будущим криминалистики. По его словам, даже если преступник пытается уничтожить следы, биологический материал остается на месте происшествия примерно в 90% случаев.

В качестве примера Волков привел раскрытие дела серийного убийцы, действовавшего в Могилевской, Витебской и Минской областях. Установить его личность удалось благодаря ДНК-экспертизе.

По словам чиновника, эффективность такой базы значительно возрастает, когда в ней содержатся данные примерно 40% населения.

— Пока мы к этому не пришли, но видим, что с наполняемостью базы «ДНК-идентификация» она работает в разы эффективнее. За этим направлением деятельности, я считаю, будущее, — заявил Волков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com