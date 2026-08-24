закрыть
27 августа 2026, четверг, 15:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина расширяет производство дронов в Европе

1
  • 24.08.2026, 8:12
  • 1,212
Украина расширяет производство дронов в Европе

Новый проект стартует в Финляндии.

Украинский разработчик беспилотных систем Airlogix договорился с финской компанией Innokas о сотрудничестве в производстве дронов. Стороны планируют создать в Финляндии дополнительные производственные мощности, которые будут работать по украинским технологиям.

Об этом сообщает портал «Милитарный».

Партнерство будет реализовываться в рамках программы Build with Ukraine. Ее целью в этом проекте является создание дополнительных производственных площадок в Европе для обеспечения потребностей Сил обороны Украины.

Украинские технологии, финское производство

По договоренности сторон, технологии и конструкторские решения будут оставаться украинскими. Финская сторона в свою очередь будет заниматься масштабированием и локализацией производства.

Следующим шагом станет совместная проработка юридической, технической и производственной моделей сотрудничества. Также стороны рассматривают возможность создания совместного предприятия.

Таким образом, будущее производство в Финляндии должно объединить украинские разработки с финскими производственными возможностями.

Какие дроны производит Airlogix

Украинская компания специализируется на разработке и производстве беспилотных авиационных систем самолетного типа.

Основным продуктом Airlogix является тактический разведывательный беспилотник «Гор». Он предназначен для коррекции артиллерийского огня и обнаружения объектов противника на оперативной глубине.

Кроме того, компания производит ударные беспилотники Anubis.

Контекст новости

Украина и Финляндия усиливают сотрудничество в области производства беспилотников. Соответствующие меморандумы о сотрудничестве подписали с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба во время заседания круглого стола по оборонному сотрудничеству.

Финские и украинские компании уже заключают фактические договоренности по запуску общих мощностей, заявил президент страны Стубб. Он отметил, что 90% продукции будет поступать в Украину, а 10% будет оставаться в Финляндии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук