Украина расширяет производство дронов в Европе 1 24.08.2026, 8:12

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Новый проект стартует в Финляндии.

Украинский разработчик беспилотных систем Airlogix договорился с финской компанией Innokas о сотрудничестве в производстве дронов. Стороны планируют создать в Финляндии дополнительные производственные мощности, которые будут работать по украинским технологиям.

Об этом сообщает портал «Милитарный».

Партнерство будет реализовываться в рамках программы Build with Ukraine. Ее целью в этом проекте является создание дополнительных производственных площадок в Европе для обеспечения потребностей Сил обороны Украины.

Украинские технологии, финское производство

По договоренности сторон, технологии и конструкторские решения будут оставаться украинскими. Финская сторона в свою очередь будет заниматься масштабированием и локализацией производства.

Следующим шагом станет совместная проработка юридической, технической и производственной моделей сотрудничества. Также стороны рассматривают возможность создания совместного предприятия.

Таким образом, будущее производство в Финляндии должно объединить украинские разработки с финскими производственными возможностями.

Какие дроны производит Airlogix

Украинская компания специализируется на разработке и производстве беспилотных авиационных систем самолетного типа.

Основным продуктом Airlogix является тактический разведывательный беспилотник «Гор». Он предназначен для коррекции артиллерийского огня и обнаружения объектов противника на оперативной глубине.

Кроме того, компания производит ударные беспилотники Anubis.

Контекст новости

Украина и Финляндия усиливают сотрудничество в области производства беспилотников. Соответствующие меморандумы о сотрудничестве подписали с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба во время заседания круглого стола по оборонному сотрудничеству.

Финские и украинские компании уже заключают фактические договоренности по запуску общих мощностей, заявил президент страны Стубб. Он отметил, что 90% продукции будет поступать в Украину, а 10% будет оставаться в Финляндии.

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