Украина расширяет производство дронов в Европе

Украина расширяет производство дронов в Европе1
- 24.08.2026, 8:12
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Новый проект стартует в Финляндии.
Украинский разработчик беспилотных систем Airlogix договорился с финской компанией Innokas о сотрудничестве в производстве дронов. Стороны планируют создать в Финляндии дополнительные производственные мощности, которые будут работать по украинским технологиям.
Об этом сообщает портал «Милитарный».
Партнерство будет реализовываться в рамках программы Build with Ukraine. Ее целью в этом проекте является создание дополнительных производственных площадок в Европе для обеспечения потребностей Сил обороны Украины.
Украинские технологии, финское производство
По договоренности сторон, технологии и конструкторские решения будут оставаться украинскими. Финская сторона в свою очередь будет заниматься масштабированием и локализацией производства.
Следующим шагом станет совместная проработка юридической, технической и производственной моделей сотрудничества. Также стороны рассматривают возможность создания совместного предприятия.
Таким образом, будущее производство в Финляндии должно объединить украинские разработки с финскими производственными возможностями.
Какие дроны производит Airlogix
Украинская компания специализируется на разработке и производстве беспилотных авиационных систем самолетного типа.
Основным продуктом Airlogix является тактический разведывательный беспилотник «Гор». Он предназначен для коррекции артиллерийского огня и обнаружения объектов противника на оперативной глубине.
Кроме того, компания производит ударные беспилотники Anubis.
Контекст новости
Украина и Финляндия усиливают сотрудничество в области производства беспилотников. Соответствующие меморандумы о сотрудничестве подписали с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба во время заседания круглого стола по оборонному сотрудничеству.
Финские и украинские компании уже заключают фактические договоренности по запуску общих мощностей, заявил президент страны Стубб. Он отметил, что 90% продукции будет поступать в Украину, а 10% будет оставаться в Финляндии.