Стубб: Финляндия отдаст Украине 9 из 10 дронов с совместного производства 2 23.08.2026, 22:21

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АЛЕКСАНДЕР СТУББ

ФОТО: PHOTOTHEK/GETTY IMAGES

Совместное производство уже на финальной стадии.

Финляндия близка к заключению соглашения о совместном производстве дронов из Украины, где подавляющее большинство изготовленного оружия пойдет на нужды ВСУ.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время саммита Украина - Нордично-Балтийская восьмерка в Киеве.

Финские и украинские компании уже заключают фактические договоренности по запуску общих мощностей.

Ожидается, что производство будет базироваться на разрозненной схеме сотрудничества, напоминающей датскую модель.

- Я с нетерпением жду результатов, но, кажется, одна из компаний уже назвала цифру по количеству дронов, которые могут быть произведены в Финляндии, и я думаю, что соглашение будет примерно так называемым соотношением 90/10. Так что 90% продукции поступает в Украину, а 10% остается в Финляндии, - отметил Александр Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что договоренности находятся на финальной стадии и осталось внести лишь несколько незначительных изменений.

По его словам, партнерство будет взаимовыгодным для обеих стран.

Стубб подчеркнул, что европейские и американские партнеры должны изменить свое восприятие военной и технологической поддержки Киева.

- Я думаю, что многим европейцам, а собственно и американцам, нужно избавиться от мнения, что мы делаем какую-то благотворительность для Украины. Возможно, сначала так и было. Но теперь мы можем научиться больше Украины, чем Украина учится от нас, - подытожил финский лидер.

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