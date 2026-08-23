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«По времени почти как до Китая!»

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  • 23.08.2026, 21:19
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«По времени почти как до Китая!»

Как белорусы летели из Минска в Грузию почти семь часов.

Белорусы в Threads обсуждают необычно долгий рейс из Минска в Кутаиси: вместо привычных трех с половиной часов самолет провел в пути почти семь. Борт сделал большой крюк через Россию и Казахстан, пересек Каспийское море, а по дороге ему понадобилась дозаправка, пишет «Зеркало».

«Из Минска в Кутаиси прямым рейсом за 8(!) часов сегодня. Летели аж через Казахстан», — написала блогерка в соцсети. В комментариях она уточнила, что самолет дозаправлялся в Казахстане.

В другом посте она показала траекторию полета. Такой длинный путь подтверждается данными сервиса Flightradar24.com. Судя по информации ресурса, рейс отправился из беларусской столицы в 9.20 утра 22 августа. Но вместо приземления по расписанию в 14.35 в Кутаиси путешественники прибыли в 17.25. Полет длился 6 часов 50 минут вместо обычных примерно трех с половиной.

Самолет летел по очень большому обходному маршруту. После вылета из Беларуси направился довольно далеко на северо-восток — вглубь России, затем сделал широкую дугу на восток. После этого борт повернул на юг и долго летел через российскую территорию, обходя юг европейской части России с востока. После он зашел в воздушное пространство западной части Казахстана, пересек Каспийское море и направился в Кутаиси.

В комментариях одни пользователи соцсети удивились такому маршруту, другие же пытались найти этому логическое объяснение.

«Ужас, по времени почти как до Китая».

«Возможно, воздушное пространство в приграничье закрыто и бомбить могут».

«Странно, что вообще летают. Делают вид что ничего не происходит до конца. Либо до сбитого самолета».

Кто-то из комментаторов признался, что им тоже приходилось переживать похожий опыт: «А мы так в Стамбул 10 августа слетали, 7,5 часов в воздухе».

В другом посте беларусы, которые планируют путешествие в Грузию, стали переживать, не ждет ли их тоже такой длинный путь: «Добрый вечер! Скажите пожалуйста, может кто то сегодня летел рейсом Минск-Кутаиси на 9−20,расскажите почему такой длинный палет был 7 часов вместо 4? Была дозаправка или что? Самим скоро лететь этим же рейсом, так вот хотелось бы знать, к чему быть готовым… Про то, что сейчас облетают в курсе, но плюс 3 часа к положенному времени как-то многовато».

Под постом также несколько человек написали, что их полет на отдых был дольше запланированного:

«Товарищ пару дней назад летел в Ереван. Плюс 5,5 часов с дозаправкой в Атырау. Новая реальность как уже сказано выше».

«Добрый день, я в начале августа летела Минск-Батуми было 4 часа и возвращалась Кутаиси-Минск тоже 4 часа, все было отлично! Пусть и у вас все будет хорошо».

«Да, дозаправка в Уральске была, где-то минут 40 ушло. Нас поставили перед фактом, что летим туда, хотя при взлете сказали, что лететь приблизительно 4 часа».

«Облетают территории, мы сегодня летели Тбилиси-Минск, было конечно не так много, но плюс 1−1,5 к времени перелета было».

«Родители вчера летели этим рейсом. Была дозаправка в Казахстане. Внеплановая воздушная экскурсия получилась. Подозреваю, что из-за погоды не дали посадку в Кутаиси сразу».

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