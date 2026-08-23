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Науседа пообещал поддержать Украину на пути в ЕС, но ожидает ускорения реформ

  • 23.08.2026, 21:33
Науседа пообещал поддержать Украину на пути в ЕС, но ожидает ускорения реформ
ГИТАНАС НАУСЕДА
ФОТО: DELFI

Литва ускорит открытие остальных кластеров для Украины во время председательства в Евросоюзе.

Литва во время председательства в Совете ЕС использует все возможности, чтобы ускорить открытие остальных переговорных кластеров для Украины. В то же время, Киеву придется выполнить собственные обязательства.

Об этом президент Литвы Гитанас Науседа рассказал во время саммита Украина – Нордично-Балтийская восьмерка в Киеве.

Литва будет председательствовать в Совете Европейского Союза с 1 января 2027 года. По словам Науседы, страна использует все возможности, чтобы ускорить процесс открытия остальных переговорных кластеров для Украины.

- Пока мы открыли два из шести, и я думаю, что до открытия остальных кластеров осталось не так уж много времени, - отметил президент Литвы.

Что должна сделать Украина

Науседа подчеркнул, что Украина также должна выполнить свои обязательства. По его словам, важно продемонстрировать всем государствам-членам ЕС, ведь не все они относятся к расширению с энтузиазмом, как Литва.

- А для скептиков, для сомневающихся важно показать, что это действительно прогресс во внедрении реформ в стране, что существует общее понимание реформ среди политической элиты и общества, - сказал он.

Президент Литвы добавил, что действовать нужно как можно скорее, потому что время истекает, а сейчас это очень ценный ресурс.

Науседа подчеркнул, что его страна всегда будет рядом, будет поддерживать Украину и поощрять ее больше, ведь этот подход основывается на заслугах.

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