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CNN: Путин пытается скрыть «черный август»

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  • 23.08.2026, 22:23
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CNN: Путин пытается скрыть «черный август»
Фото: Getty Images

Россияне почувствовали последствия войны на своих кошельках.

За последние несколько десятилетий понятие «чёрный август», или «августовское проклятие», стало в России своеобразным журналистским штампом для обозначения драматических кризисов, которые словно нарочно случаются в последние недели лета, сообщает CNN.

В каком-то смысле «чёрный август» — это российский аналог британского понятия «мёртвый сезон», когда парламент не заседает, а члены королевской семьи уходят в отпуск (или неожиданно прерывают его). Но российская народная мудрость настроена более пессимистично: беглый взгляд на недавнюю историю России как будто подтверждает поверье, что именно на август выпадают самые драматичные и непредсказуемые события.

Тридцать пять лет назад группа консервативных коммунистов организовала неудачный путч против советского лидера Михаила Горбачёва, запустив центробежные процессы, которые в итоге привели к распаду СССР. В августе 1998 года Россию накрыл финансовый кризис, обернувшийся дефолтом по внутреннему долгу и обвалом рубля. А ещё через год группа боевиков вторглась в южную российскую республику Дагестан, что стало отправной точкой Второй чеченской войны — конфликта, вынесшего на вершину власти малоизвестного тогда бывшего офицера КГБ по имени Владимир Путин.

Путин возглавил Россию в канун нового 2000 года, после неожиданной передачи власти президентом Борисом Ельциным. Но и нового лидера, демонстрировавшего образ «крепкого хозяина», августовское проклятие не обошло стороной. Одним из первых серьёзных испытаний для него стала гибель атомной подводной лодки «Курск» вместе со 118 членами экипажа. А в августе 2008 года Россия начала войну с соседней Грузией, впервые продемонстрировав миру воинственный характер путинской внешней политики.

Уходящее лето также складывается для путинской России довольно мрачно. Продвижение российских войск в Украине минимально; небо над российскими городами затягивает дымом из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам Wildberries, работающим по модели Amazon; а длинные очереди на заправках и слухи о новой волне мобилизации вызывают у россиян недовольство.

Не очередной ли это «чёрный август»?

Находящийся в эмиграции российский блогер Илья Варламов на этой неделе поделился своими размышлениями на эту тему, отметив, что повторяющиеся исторические катастрофы в августе — это, «конечно же, совпадение».

Впрочем, продолжил Варламов, «многие россияне ждут августа с тревогой. Особенно сейчас, когда страна действительно переживает кризис… Топливный кризис вернулся, цены растут и не собираются останавливаться, рубль падает, впереди выборы, и бог знает что ещё».

Варламов также обратил внимание на недавние публичные заявления одного из ведущих российских экономистов, предупредившего, что Москва столкнулась с «социальным кризисом» и «проигрывает как технологическую, так и экономическую конкуренцию на глобальном уровне», а также не способна победить в войне на истощение против Украины, поддерживаемой Западом.

Даже лояльное прокремлёвское издание «Московский комсомолец» отметило традиционную августовскую тревожность в России — правда, обратившись за объяснениями к астрологии. «В этом месяце ожидается лунное затмение; хотя оно не станет самым мощным, оно произойдёт в оппозиции к Плутону — планете, ассоциирующейся с катастрофами», — говорилось в статье.

«Это может спровоцировать социальные сдвиги, политические изменения в отношениях с соседями и внутренние волнения. Возможен рост числа происшествий, повышенной тревожности и срывов — в том числе нервных расстройств». Однако, несмотря на тревожные ожидания и спекуляции, Путин, как обычно, демонстрирует уверенность.

Выступая в среду по вопросам инфраструктуры и проектов развития, кремлёвский лидер признал экономический ущерб, нанесённый украинскими ударами по складам гиганта электронной коммерции Wildberries, не назвав компанию напрямую, — однако преуменьшил долгосрочные последствия этих атак. «Само собой разумеется, что эти удары не будут иметь, не вызывают и не могут повлечь никаких критических последствий, — заявил он. — Хотя, конечно, они наносят вред — это очевидно, мы это понимаем, видим и осознаём».

Российский президент заявил, что подобные логистические объекты будут восстановлены при поддержке государства. Однако война в Украине всё ближе подступает к повседневной жизни рядовых россиян, бьёт по ним напрямую — через кошелёк.

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