В Беларуси стихия срывала крыши и валила деревья 23.08.2026, 10:29

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Есть пострадавшие.

В результате сильного ветра с порывами до 24 м/с, который прошёл 22 августа, в Гродненской области повреждены крыши одного жилого дома, восьми сельскохозяйственных и двух административных зданий, в Минской области — крыша одного жилого дома и двух сельскохозяйственных построек. Об этом сообщает МЧС.

Из-за падения деревьев в Минской области пострадали двое детей. Возле Несвижа травмирован 12-летний мальчик — его госпитализировали. Возле деревни Марковщина Минского района пострадал десятилетний ребёнок: после оказания медицинской помощи в учреждении здравоохранения его направили на амбулаторное лечение.

Всего зафиксировано 488 случаев падения деревьев: 27 — в Брестской области, 59 — в Витебской, 134 — в Гродненской, 233 — в Минской, 8 — в Могилёвской областях, ещё 27 — в Минске.

Упавшие деревья повредили 15 легковых автомобилей: по два — в Брестской и Минской областях, три — в Гродненской, четыре — в Витебской области, ещё два — в Минске. Сотрудники МЧС совместно с другими службами занимались распиловкой и уборкой поваленных деревьев.

Из-за непогоды в отдельных населённых пунктах периодически нарушалось электроснабжение — аварийные бригады оперативно устраняют возникающие отключения.

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