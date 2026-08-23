Украинский флаг подняли над оккупированным левобережьем Херсонской области

Украинский флаг подняли над оккупированным левобережьем Херсонской области1
- 23.08.2026, 22:09
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Видеофакт.
Левобережная Херсонская область по-прежнему находится под оккупацией. Украинские воины решили напомнить врагу, что вернут свои земли.
Накануне Дня Государственного флага пилоты 34-й отдельной бригады морской пехоты «Борисфен» (подняли 5,5 tys. wyświetleń · 340 reakcji | Напередодні Дня Державного Прапора наші пілоти підняли українськ…) украинский флаг над левобережьем Херсонской области.
Так, украинские флаги развевались над временно оккупированными поселками – Великой Кардашинкой и Голой Пристанью.
- Сине-желтый флаг снова виден над Левобережьем Херсонской области. Для кого-то – просто несколько секунд видео. Для нас – знак того, что эти земли никуда не исчезли с украинской карты. Левобережье Херсонской области – это Украина. И наш флаг еще будет над каждым украинским городом и селом, – говорится в сообщении бригады.