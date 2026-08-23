Появилось видео удара ВСУ по крупнейшему складу Ozon в России 26 23.08.2026, 21:04

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Фото: Exilenova+

Дрон попал точно в цель.

В Сети опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент удара беспилотника по логистическому комплексу маркетплейса Ozon в российском Оренбурге 23 августа, пишет New Voice.

«Момент атаки украинского ударного беспилотника FP-1 на логистический хаб Ozon в Оренбурге сегодня утром», — говорится в описании к видео.

Внимание, на кадрах присутствует ненормативная лексика

Кроме того, в Сети показали последствия атаки на склад Ozon в городе Чапаевске Самарской области РФ 22 августа.

Отметим, Украина вывела из строя более 2% складов маркетплейса Ozon.

Судя по спутниковому снимку, пожар, возникший после удара, вероятно, полностью уничтожил логистический хаб компании.

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