Пара минчан отметила изумрудную свадьбу 5 23.08.2026, 15:25

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Они вместе уже 55 лет.

Пара из Минска в минувшую субботу отпраздновала изумрудную свадьбу во Дворце гражданских обрядов столицы, передаёт БелТА.

Поздравить юбиляров собрались дети, внуки и другие ближайшие родственники.

Будущий супруг Александр Евгеньевич встретил свою судьбу, Людмилу Владимировну, в ноябре 1970 года на эстрадном концерте во Дворце спорта. Тогда Александру было 24 года, а Людмиле — 19. Он — старший преподаватель в БНТУ, она — студентка медицинского университета.

После того как молодые люди начали встречаться, очень быстро подали заявление на регистрацию брака — в марте следующего года. Пара вместе уже 55 лет.

«Когда встретил её, сразу приглянулась, и это оказалось взаимно. Сели рядом, и сразу понравились друг другу. Даже сейчас, спустя 55 лет, она выглядит прекрасно, а тогда вообще была невиданной красавицей, на которую нельзя было не обратить внимание, так и начали встречаться», — вспоминает Александр Евгеньевич.

Супруга вспоминает об их первой встрече как о светлом дне.

У пары двое сыновей — Евгений и Андрей. Они рассказывают о том, что взаимоотношения родителей всегда были тёплыми, похожими на полную идиллию, настоящую крепкую семью.

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