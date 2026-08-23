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Европа дистанцируется от ФИФА из-за Инфантино

  • 23.08.2026, 16:02
  • 7,286
Европа дистанцируется от ФИФА из-за Инфантино

УЕФА и КОНКАКАФ обсуждают создание совместной Лиги наций.

УЕФА начал переговоры с КОНКАКАФ о расширении Лиги наций, которое позволит включить в турнир сборные из Северной и Центральной Америки, а также Карибского региона. Нововведение может заработать уже в сезоне-2028/29, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Переговоры указывают на укрепление сотрудничества между двумя конфедерациями и развитие международных турниров без непосредственного участия ФИФА. К диалогу, как ожидается, также подключена Азиатская конфедерация футбола, однако ее возможное участие рассматривается на более позднем этапе.

При этом расширенный турнир не должен потребовать дополнительных окон в международном календаре. Групповой этап планируют проводить осенью 2028 года, а решающие матчи — в марте и июне следующего года.

Переговоры проходят на фоне усиливающегося давления на президента ФИФА Джанни Инфантино. Главы УЕФА Александер Чеферин и КОНКАКАФ Виктор Монтальяни считают, что Инфантино стоит уйти в отставку, а не добиваться нового срока.

Монтальяни при этом рассматривается как один из потенциальных претендентов на пост главы ФИФА. В ближайшие дни он может встретиться с Инфантино на молодежном футбольном мероприятии в Доминиканской Республике. Некоторые карибские федерации уже публично выразили поддержку действующему президенту ФИФА.

Дополнительным источником напряженности стало увольнение операционного директора ФИФА Кевина Ламура. Незадолго до этого он публично раскритиковал Инфантино из-за провалившегося плана привлечения частных инвесторов к управлению чемпионатом мира и другими проектами организации.

На этом фоне Лига наций превращается не только в спортивный проект, но и в инструмент влияния крупнейших футбольных конфедераций.

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