Почему люди дают названия штормам, военным операциям и болезням? 1 23.08.2026, 16:52

2,276

Фото: Getty Images

Это не просто ярлыки.

Названия ураганов, военных операций и даже болезней давно стали частью повседневной жизни. Однако за привычными словами вроде «Катрина», «Сэнди» или «Эпическая ярость» стоит не просто желание отличить одно событие от другого.

Названия помогает рассказывать историю и формировать восприятие происходящего, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Всемирная метеорологическая организация считает, что названия тропических циклонов позволяют быстрее передавать предупреждения населению, повышать готовность людей и избегать путаницы, когда одновременно формируется несколько штормов.

Названия ураганов выбираются заранее по согласованным спискам. В Атлантике они идут по алфавиту, причем буквы Q, U, X, Y и Z пропускаются. В США до 1979 года использовали только женские имена, после чего система стала чередовать мужские и женские.

Военные названия первоначально служили прежде всего для секретности и различения операций. Однако во время Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль настоял на более продуманном подходе. Название не должно было звучать легкомысленно или заранее раскрывать характер операции.

Со временем американские военные стали выбирать более выразительные названия. Так появились «Буря в пустыне» и, уже в 2026 году, «Эпическая ярость». Некоторые современные названия, напротив, вызывают споры из-за излишней агрессивности или насмешливого оттенка.

Особенно важным оказывается правильный выбор слов в чувствительных ситуациях. Например, операцию США после терактов 11 сентября сначала назвали Infinite Justice, но позже переименовали в Enduring Freedom из-за опасений, что первоначальное название может оскорбить мусульман.

Названия получают и болезни. ВОЗ теперь рекомендует не связывать заболевания с конкретными людьми или географическими местами, поскольку такие ассоциации могут приводить к стигматизации.

Название события — не просто ярлык. Оно продолжает влиять на то, как общество воспринимает угрозу, войну или природную катастрофу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com