Ученые: Венера - лучший вариант для колонизации 33 23.08.2026, 17:34

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Человечеству стоит расширить список планет, на которые мы могли бы переселиться в будущем.

Когда речь идет о колонизации другой планеты, ученые, как правило, рассматривают в качестве основного претендента Марс. Однако некоторые эксперты считают, что этот красный и пыльный шар не является пределом мечтаний. На самом деле, по мнению ученых, нам следует обратить внимание на нечто более любопытное — Венеру, пишет IFLScience.

У Венеры нет хорошей репутации, как у Марса. Однако, по словам доктора Альфредо Каппинети из Имперского колледжа Лондона, человечеству следовало бы сосредоточиться на Венере, также известной, как «злой двойник» Земли или адский мир.

По словам ученого, Марс явно не является тропическим раем для людей: на Красной планете нас бы постоянно бомбардировало радиацией в виде света и частиц материи. Люди могли бы покрыть здания грунтом, чтобы защититься от космических лучей, но марсианская почва все еще останется токсичной для людей и растений.

В то же время ученые, которые придерживаются идеи колонизации Венеры, не питают иллюзий, что эта планета — неизведанный рай для людей. Известно, что температура поверхности злого двойника планеты способна расплавить свинец.

В то же время атмосферное давление там способно раздавить человека — по сути, оно сопоставимо с тем, как если бы каждый квадратный сантиметр человеческого тела подвергался воздействию веса взрослого бизона.

Доктор Каппинети отмечает, что на расстоянии от 50 до 60 километров от поверхности Венеры находится своего рода обитаемый участок. На этом участке наблюдаются такие условия:

- температура нормальная для Земли;

- атмосферное давление такое как, на уровне моря на нашей планете;

- атмосфера богата углекислым газом, что обеспечивает естественную защиту;

- в целом, слой безопасен с точки зрения температуры и радиации.

Таким образом, ученые считают, что человечество могло бы создать на Венере некое плавучее поселение, а стандартная земная атмосфера внутри поддерживала бы его на плаву, противодействуя богатому углекислым газом воздуху снаружи. Более того, ученые считают, что мы могли бы ограничиться одним форпостом — поскольку мы уже находились бы в воздухе, можно было бы легко перемещаться между ними.

Вдобавок ко всему, гравитация здесь практически нормальная для Земли, а потому нет необходимости беспокоиться о пагубных последствиях низкой гравитации, как на Марсе. Проще говоря, похоже, на Венере достаточно просто можно было бы создать весьма здоровое поселение.

Еще один плюс заключается в том, что Венера приближается к Земле быстрее, чем любая другая известная планета — даже несмотря на то, что Меркурий статистически является ближайшей планетой ко всем остальным в любой момент времени.

В точке максимального сближения расстояние между Землей и Венерой составляет всего 38 миллионов километров, а в самой отдаленной — 261 миллион километров. Для сравнения, в точке максимального сближения расстояние между Землей и Марсом составляет всего 56 миллионов километров, в самой отдаленной точке — 401 миллион километров.

Более того, по словам доктора Каппинети, окно запуска между Землей и Венерой наступает быстрее — примерно раз в 19 месяцев, а не каждые 26 месяцев, как на Марсе. Путешествия туда и обратно также происходят быстрее, а значит люди смогут отправлять грузы с большей частотой, чем во время любой гипотетической экспедиции на Марс.

Например, миссии, подобные «Венера-1», достигли Венеры всего за 97 дней, выход на орбиту вокруг планеты занял 153 дня. Для сравнения, это все еще меньше, чем семь месяцев, необходимые для полета на Марс.

Впрочем, ученые признают, что колонизация Венеры также сопряжена и с некоторыми рисками. Например, ветры Венеры на подходящей нам высоте достигают скорости от 210 до 370 километров в час.

Еще одна проблема — облака серной кислоты. Дождь на Венере не достигает поверхности планеты, но безусловно попадет на наши «облачные города». Однако ученые отмечают, что у нас уже есть пластик, устойчивый к большинству концентрированных кислот.

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