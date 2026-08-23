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Украина и Финляндия запускают совместное производство оружия и дронов

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  • 23.08.2026, 18:03
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Украина и Финляндия запускают совместное производство оружия и дронов

В Киев уже прибыли топ-менеджеры семи ведущих компаний.

Украина и Финляндия запускают совместное производство военной техники и оружия. Страны будут производить дроны, строить морские безэкипажные системы и создадут предприятие по выпуску наземных роботов.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Соответствующие меморандумы о сотрудничестве подписали с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба во время заседания круглого стола по оборонному сотрудничеству.

Документы предусматривают:

- разработку и изготовление в Финляндии беспилотников для нужд Украины и Европы;

- развитие способностей в сфере морских безэкипажных систем;

- создание совместного предприятия по выпуску наземных роботизированных комплексов (НРК).

Кроме того, стороны завершают политическую работу по соглашению Drone Deal, а также расширяют взаимодействие в киберпространстве и космосе.

В Киев для проведения переговоров прибыли представители семи ведущих финских компаний – Patria, Nokia, Insta, Boomeranger, Nest AI, Sensofusion и ICEYE.

Владимир Зеленский подчеркнул, что партнерство обоих государств уже перешло от договоренностей на бумаге к реальному производству.

- С самого начала этой войны вы были с нами. А сейчас, когда наш военный и оборонный сектор вырос, мы можем сотрудничать, мы начали совместное производство, и у нас есть не только договоренности, не только бумаги - у нас есть реальные инструменты и уже есть реальные результаты, - отметил президент Украины.

Со своей стороны Александр Стубб отметил взаимную выгоду от такого сотрудничества в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

- Сегодня Украина обеспечивает безопасность всей Европы, а украинские способности вести современную войну являются лучшими в Европе, поэтому сотрудничество между Украиной и Финляндией укрепит обе страны, - сказал президент Финляндии.

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