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Политолог назвал событие, которое однозначно произойдет в России

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  • 23.08.2026, 18:36
  • 17,568
Политолог назвал событие, которое однозначно произойдет в России
АББАС ГАЛЛЯМОВ

Оно порадует цивилизованный мир.

Вероятность бунтов возмущенных народных масс в отдельных регионах России очень велика, заявил известный российский политолог Аббас Галлямов. В какой-то момент, когда центральная власть ослабнет, Чечня или какой-то другой регион могут подняться на восстание и попытаются отсоединиться.

Свой прогноз для России политтехнолог озвучил в эфире телеканала ICTV на YouTube.

Галямов ответил на вопрос, могут ли возмущения в народных республиках перерасти во что-то большее:

- Да, обязательно. Конечно, это никуда не денется. Это обязательно «взорвет» ситуацию. Не исключаю, что какие-то субъекты, если не гарантированно выйдут из состава России, то, по крайней мере, попытаются. Эта «волна» будет иметь место. Это вполне уверенно теперь уже можно предсказывать. Вопрос, когда это случится. Революция всегда так делается: сначала копится потенциал, потом, когда появляется возможность, этот потенциал реализуется.

«Всегда сначала должно произойти ослабление центра. Вспомните даже историю борьбы Украины за независимость. Кто из нас три месяца назад мог сказать, что будет уничтожена интернет-торговля? Полгода назад кто мог сказать, что треть российской нефтепереработки будет стоять? Так что кто его знает, что там через три месяца будет. Что гарантированно можно обещать Кремлю, Путину и российским элитам, что скучно точно им не будет», - подытожил политтехнолог.

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