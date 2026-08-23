ВСУ поразили единственный военный космодром РФ, где испытывают «Сармат»29
- 23.08.2026, 19:02
- 22,050
Атакован космодром «Плесецк» в Архангельской области.
Украинские дроны совершили один из самых дальних налетов по российской территории, ударив по главному военному космодрому РФ.
Речь идет о космодроме «Плесецк», где страна-агрессор неоднократно испытывала межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» и откуда запускала «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую враг рассматривает ка альтернативу Starlink.
Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал Supernova+.
«Плесецк, Архангельская область. Предварительно, атакован космодром Плесецк», – говорится в сообщении под опубликованными кадрами, снятыми издалека, на которых запечатлено задымление над атакованным объектом.
Космодром Плесецк имеет особое значение для российской военной инфраструктуры.