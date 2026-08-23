Россия ударила по американскому заводу Mondelez в Сумской области

Россия ударила по американскому заводу Mondelez в Сумской области7
- 23.08.2026, 20:06
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Есть раненые.
23 августа российская армия нанесла удары по фабрике корпорации Mondelez International в Тростянце Сумской области. Два удара беспилотников повредили помещение завода и ранили нескольких сотрудников, обошлось без жертв.
В результате атаки в Тростянке травмированы пять человек, сообщили в Сумской областной прокуратуре. Это двое мужчин 1963 и 1976 годов рождения, а также три женщины 1985, 1983 и 1973 годов рождения.
У людей незначительные ранения и порезы. Предварительно зафиксированы три попадания, повреждены административное и производственное здание.