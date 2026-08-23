Как лукашисты проговариваются об острых проблемах, пытаясь изображать оптимизм

Как лукашисты проговариваются об острых проблемах, пытаясь изображать оптимизм2
- 23.08.2026, 20:16
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На примере дефицита кадров в медицине и не только.
Тема кадрового голода, особенно в глубинке, все чаще попадает на страницы провластной прессы. Правда, при этом авторы таких публикаций старательно сглаживают острые углы: не говорят о настоящих причинах, породивших проблему, а то и вовсе пытаются изображать оптимизм, пишет «Салідарнасць».
И все же, если читать между строк, можно заметить, как пропаганда проговаривается об острых проблемах. Вот как, например, кореличская районная газета «Полымя» описывает первую встречу с будущими коллегами молодых медиков, попавших на отработку в местную больницу.
«В конференц-зале Кореличской центральной районной больницы в день было непривычно многолюдно. Выпускники медицинских вузов и колледжей — педиатры, психиатры, стоматологи, фельдшеры — собрались здесь, чтобы сделать первый шаг в профессию», — районка с первых строк выдает проблему с кадрами замечанием о непривычной многолюдности в ЦРБ.
А вот как автор описывает атсмосферу, в которой происходило посвящение в работники больницы. Главрач Данута Скворода предложила новичкам рассказать о себе, о волнующих проблемах.
«С этими словами она открыла встречу, и напряжение в зале начало уступать место живому, человеческому общению», — пишет издание. Напряжение и нервозность вполне естественны в подобных ситуациях.
Но автор статьи снова делает акцент на этом: «После официальной части атмосфера разрядилась. Кто-то обменивался контактами, кто-то уточнял детали рабочего графика».
И снова цитирует главврача, которая, судя по ее же словам, прекрасно осведомлена о текучке кадров в ее больнице: «Пусть у каждого останется маленькое напоминание об этом дне. Потому что не важно, где ты будешь работать через год или десять лет. Важно с кем, с какими людьми ты начинал свой путь. Это наш главный девиз».
Данута Скворода знает о чем говорит. Та же районка сообщила, что вопросы обеспеченности кадрами организаций и предприятий района «затрагиваются фактически на каждом совещании» при главе райисполкома.
На недавней планерке говорилось о том, что «чаще всего люди увольняются по истечению срока действия контракта, по желанию работника, по соглашению сторон, из-за прогулов, в связи с выходом на пенсию».
В феврале этого года райисполком сообщал, что процент закрепления молодых специалистов, прибывших на первое рабочее место нестабилен: 2023 год — 63 %, 2024-й — 60 %, в 2025 году — 54,5 %.
В той же ЦРБ, по свежим данным данный показатель составляет 66%. И это при том, что молодым специалистам обещают доплаты, льготы и помощь опытных коллег.