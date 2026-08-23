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Названы телефоны, которые становятся все более популярными

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  • 23.08.2026, 20:43
  • 6,872
Названы телефоны, которые становятся все более популярными

Важную роль играет и то, что они лучше подходят для просмотра видеоконтента.

В предыдущие годы главную роль играли мобильные телефоны с более удлиненным соотношением сторон экрана, однако сейчас рынок претерпевает серьезные изменения, поэтому снова становятся популярными широкие телефоны. Об этом пишет NapiDroid.

«По-настоящему большие изменения в трендах могут принести в 2026 году новые гибкие телефоны с широким дизайном, такие как Samsung Galaxy Z Fold 8 или iPhone Ultra, который вскоре появится на рынке, хотя на самом деле подобные попытки уже были, например, линейка Huawei Pura X и Pura X Max или Pixel Fold, а также можно вспомнить и довольно старые модели Oppo Find N1 и N2», - напомнили в материале.

Как отмечает издание, на сегодняшний день продажи Z Fold 8 с внешним дисплеем с соотношением сторон примерно 16:10 значительно превышают продажи Z Fold 8 Ultra с соотношением сторон 21:9, несмотря на то, что последний телефон имеет лучшую комплектацию.

Если говорить о гибких моделях, таких как Galaxy Z Fold 8, важную роль играет и то, что внутренний, более крупный дисплей лучше подходит для просмотра видеоконтента, чем почти квадратный дисплей модели Ultra. Однако на популярность Fold 8 значительно влияет и то, что это более компактный телефон, а именно такая форма в настоящее время является новой и модной, которую готовится внедрить даже Apple.

Также интересно то, что изменения не ограничиваются только гибкими моделями, ведь появляется информация о том, что некоторые производители возвращаются к более широкому соотношению сторон 16:10 и для устройств стандартной конструкции. В частности, компания Huawei анонсировала такой телефон под названием Pura X View, однако к ней могут присоединиться и другие китайские бренды, например, Oppo.

«Если популярность этого формата будет и дальше расти, другие производители из мейнстрима также могут вернуться к выпуску телефонов с более широким экраном - не только в сегменте гибких устройств, но и среди обычных моделей», - подытожило издание.

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