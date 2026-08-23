«Лукашенко не помогли советы Коула» 10 23.08.2026, 20:43

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ДЖОН КОУЛ

ФОТО: REUTERS

Белорусы высмеяли диктатора.

Спецпосланник президента США Джон Коул выстраивал отношения с Лукашенко с помощью анекдотов, тостов за водкой и советов по похудению. Об этом написал The New York Times.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«...как с дикарём. Ещё надо бусы стеклянные и зеркальце для Качановой».

«Террориста-Лукашенко нужно вешать, однозначно».

«Судя по всему советы Коула Таракану не помогли. Разжирел еще больше».

«Суть такова: умный американец крутил и вертел сипатым дурнем как хотел»

«А у Сипатого есть варианты? Вариант «как с иранцами» ему точно не подходит. Он против».

«Лука — классический, немного мутировавший представитель средней руки номенклатуры БССР».

«Могу лишь сказать, что написаное правда. Нравится или нет. А вы можете лучше?»

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