Лето будет бороться с осенью
- 23.08.2026, 19:17
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Прогноз погоды по Беларуси на 24-26 августа.
24 августа погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса. Облачно с прояснениями. Ночью местами по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, сообщает Белгидромет.
Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, по северу до +14°С, максимальная днем +17..+23°С. Атмосферное давление ночь будет слабо расти, днем существенно не изменится.
25 августа погоду в стране продолжит определять прохладная неустойчивая воздушная масса. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +16..+23°С.
26 августа погодные условия в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северо-востоку сохранится влияние неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность.
Преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по северо-востоку страны ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северной четверти умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +17..+24°С.