закрыть
27 августа 2026, четверг, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На дорогах Беларуси введут временное правило для водителей

5
  • 23.08.2026, 17:05
  • 4,800
На дорогах Беларуси введут временное правило для водителей

ГАИ требует включать ближний свет или дневные ходовые огни.

С 25 августа по 5 сентября при движении в светлое время суток транспортное средство должно быть обозначено ближним светом фар либо включенными дневными ходовыми огнями, сообщают «Минск-Новости».

Это требование правил (п. 166.9 ПДД), которое следует выполнять каждый год с 25 мая по 5 июня, а также в конце лета — начале осени. В эти периоды дети отправляются на каникулы, расслабляются и больше гуляют на улице либо наоборот массово возвращаются в школы, передвигаются по городу и переходят дороги.

Поэтому водителям полезно повысить свою внимательность в жилых зонах, возле остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и учреждений образования, а также ближним светом сделать авто заметнее для детей.

Если нарушить правила пользования внешними световыми приборами автомобиля, можно получить штраф до трех базовых величин (до 135 BYN в 2026 году).

По информации милиции, на дорогах республики с начала года погибли 16 несовершеннолетних, 245 получили травмы. С учетом приближения учебного года родителям нелишне еще раз напомнить детям о правилах безопасности на дорогах и пройти маршрут от дома до школы вместе со своим ребенком, обращая его внимание на места, где нужно повысить осторожность и внимательность.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук