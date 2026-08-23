На дорогах Беларуси введут временное правило для водителей 5 23.08.2026, 17:05

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ГАИ требует включать ближний свет или дневные ходовые огни.

С 25 августа по 5 сентября при движении в светлое время суток транспортное средство должно быть обозначено ближним светом фар либо включенными дневными ходовыми огнями, сообщают «Минск-Новости».

Это требование правил (п. 166.9 ПДД), которое следует выполнять каждый год с 25 мая по 5 июня, а также в конце лета — начале осени. В эти периоды дети отправляются на каникулы, расслабляются и больше гуляют на улице либо наоборот массово возвращаются в школы, передвигаются по городу и переходят дороги.

Поэтому водителям полезно повысить свою внимательность в жилых зонах, возле остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и учреждений образования, а также ближним светом сделать авто заметнее для детей.

Если нарушить правила пользования внешними световыми приборами автомобиля, можно получить штраф до трех базовых величин (до 135 BYN в 2026 году).

По информации милиции, на дорогах республики с начала года погибли 16 несовершеннолетних, 245 получили травмы. С учетом приближения учебного года родителям нелишне еще раз напомнить детям о правилах безопасности на дорогах и пройти маршрут от дома до школы вместе со своим ребенком, обращая его внимание на места, где нужно повысить осторожность и внимательность.

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