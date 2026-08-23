Под Курском был поражен важный объект «Газпрома»1
- 23.08.2026, 17:42
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Над районом поднялся дым.
В Медвенском районе Курской области России был поврежден объект магистральной газотранспортной системы «Газпрома». Разразился масштабный пожар. Об этом сообщают телеграм-каналы, в частности Exilenova+.
По предварительной информации, по объекту был нанесен удар беспилотником. После атаки над районом зафиксировали густой дым.
Курское ЛПУМГ является структурным подразделением «Газпром трансгаз Москва» и обеспечивает работу объектов магистральной газотранспортной системы в регионе. Также в Медвенском районе расположена подстанция 330 кВ «Курская», которая является одним из важных объектов энергетической инфраструктуры региона.