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Под Курском был поражен важный объект «Газпрома»

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  • 23.08.2026, 17:42
  • 3,786
Под Курском был поражен важный объект «Газпрома»

Над районом поднялся дым.

В Медвенском районе Курской области России был поврежден объект магистральной газотранспортной системы «Газпрома». Разразился масштабный пожар. Об этом сообщают телеграм-каналы, в частности Exilenova+.

По предварительной информации, по объекту был нанесен удар беспилотником. После атаки над районом зафиксировали густой дым.

Курское ЛПУМГ является структурным подразделением «Газпром трансгаз Москва» и обеспечивает работу объектов магистральной газотранспортной системы в регионе. Также в Медвенском районе расположена подстанция 330 кВ «Курская», которая является одним из важных объектов энергетической инфраструктуры региона.

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