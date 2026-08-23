В Минске водитель «электрички» заставил понервничать других автомобилистов

В Минске водитель «электрички» заставил понервничать других автомобилистов17
- 23.08.2026, 17:54
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Видеофакт.
На улице Леонида Беды в Минске пользователь форума Onliner за одну минуту столкнулся сразу с двумя ситуациями, которые заставили его понервничать. Один из водителей продемонстрировал опасные маневры.
Сначала водитель «электрички» резко перестроился из правого ряда в левый. При этом он пересек сплошную линию, не включил сигнал поворота и завершил перестроение уже на пешеходном переходе. Буквально через несколько секунд водитель повторил маневр.
— За рулем был мужчина в очках. Остановившись на следующем светофоре, я привлек его внимание и указал на работающий видеорегистратор. Окна были закрыты, но он, похоже, понял, что я хотел ему сказать. Его реакции я увидеть не успел: загорелся зеленый свет, и мы поехали каждый в своем направлении, — комментирует автор видео.