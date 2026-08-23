В Минске водитель «электрички» заставил понервничать других автомобилистов 17 23.08.2026, 17:54

8,528

Видеофакт.

На улице Леонида Беды в Минске пользователь форума Onliner за одну минуту столкнулся сразу с двумя ситуациями, которые заставили его понервничать. Один из водителей продемонстрировал опасные маневры.

Сначала водитель «электрички» резко перестроился из правого ряда в левый. При этом он пересек сплошную линию, не включил сигнал поворота и завершил перестроение уже на пешеходном переходе. Буквально через несколько секунд водитель повторил маневр.

— За рулем был мужчина в очках. Остановившись на следующем светофоре, я привлек его внимание и указал на работающий видеорегистратор. Окна были закрыты, но он, похоже, понял, что я хотел ему сказать. Его реакции я увидеть не успел: загорелся зеленый свет, и мы поехали каждый в своем направлении, — комментирует автор видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com