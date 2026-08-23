«Россия попала в капкан» 17 23.08.2026, 17:16

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Z-патриот откровенно высказался о провале войны.

Известный российский журналист-имперец, Z-патриот Максим Шевченко дал откровенное интервью. Он признал, что война пошла не по плану, а Россия оказалась в «ловушке», сообщает dialog.ua.

Шевченко винит в случившемся Запад, утверждая, что именно он якобы вынудил диктатора Владимира Путина начать войну. И из этой истории Россия не может выбраться, не потеряв лицо.

- Украина превратилась в ловушку для России, куда Запад заманил просто! Россия отнеслась к Украине, на мой взгляд, с небрежностью. Эта небрежность обернулась трагедией. Сегодня мы находимся в капкане, с которого очень хотелось бы выбраться с достоинством. Запад обладает технологическим превосходством.

Украина же может приехать на Тайвань и купить чипов на миллиард долларов. А мы не можем. У них есть доступ к искусственному интеллекту самому современному, к микрочипам самым современным в мире, к космической группировке Starlink. У России подобного нет. Они могут создавать рои роботизированных беспилотников с ИИ. Им не надо через третьи страны все закупать, они могут напрямую закупать любые виды вооружений, любые программы, любые станки. Вот эти 90 млрд евро, которые им дали, это огромные деньги! На них можно создать суперсовременную военную промышленность, гиперсовременную. А мы должны все закупать через Индонезию… У них огромное преимущество. Не у Украины, а у огромной группировки Запада, которая с жадностью смотрит на Россию. Запад считает, что попалась в ловушку. Огромная Россия попала в ловушку! - заявил Шевченко.

Z-патриот констатировал, что Россия потеряла шанс на восстановление СССР в урезанном формате.

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