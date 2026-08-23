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В Сеть попал интересный тест на логическое мышление

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  • 23.08.2026, 18:44
  • 6,736
В Сеть попал интересный тест на логическое мышление

В нем предстоит определить, какое число должно стоять на месте пропуска.

На первый взгляд последовательность может подчиняться очевидному правилу, однако не спешите выбирать ответ после первого предположения. Одна и та же цепочка чисел иногда допускает несколько вариантов, если не разобраться в принципе ее построения, отмечает «Вокруг света».

Задание требует не столько быстрого счета, сколько анализа. Нужно сравнить соседние числа, определить возможное правило их изменения и проверить, работает ли оно на всей последовательности. Если первая закономерность не подтверждается, придется отказаться от нее и поискать другую.

Такие задачи задействуют логическое мышление, рабочую память и способность замечать закономерности. При этом они хорошо подходят для короткой интеллектуальной разминки: несколько минут сосредоточенного поиска заставляют мозг выйти за рамки автоматических решений.

Так какое число пропущено? Свой ответ напишите в комментариях.

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