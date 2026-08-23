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Белорусский садовник рассказал, как хранить огурцы, томаты, картофель и свеклу

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  • 23.08.2026, 19:42
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Белорусский садовник рассказал, как хранить огурцы, томаты, картофель и свеклу

Он отменил, что с картофелем напрямую связано правильное хранение свеклы.

Белорусский садовник Дмитрий Кастрицкий рассказал, в каких условиях хранить популярные в Беларуси овощи – огурцы, помидоры, картофель, свеклу и тыкву.

Так, для огурцов подходит низкая температура. Идеальной будет та, что поддерживается на нижней полке холодильника – там постоянная прохлада. Положить плоды садовник советует в дышащий тканевый или бумажный пакет (не полиэтиленовый, где скопление конденсата приведет к порче). К месту и высокая влажность. При ней плоды не утратят тургор и не станут вялыми. А вот соседство с такими фруктами, как яблоки и бананы, опасно из-за выделения последними газа этилена, ускоряющего созревание и порчу овощей.

Томаты же холод не любят. Хранение в холодильнике приведет к потере аромата и появлению «ватного» вкуса. Для помидоров хорошо комнатная температура в районе 20 – 22 градусов в сухом и проветриваемом месте без прямых солнечных лучей.

Если речь идет о томатах, выращенных на собственном участке, то Дмитрий Кастрицкий рекомендует снимать плоды на хранение в стадии бурой спелости. То есть тогда, когда у них уже есть характерный цвет, но они не стали полностью мягкими.

«В таком виде они будут постепенно дозревать и сохранятся до месяца», - замечает специалист.

А способ хранения – в ящиках в один-два слоя, но так, чтобы томаты сверху не давили на собратьев снизу. Конечно, стоит время от времени проверять урожай и убирать портящиеся плоды, чтобы гниль не охватила все выращенное.

Погреб или подвал не подходят для тыквы и кабачков из-за высокой влажности, ведущей к гниению этих овощей. Им требуется сухое и проветриваемое помещение с невысокой влажностью и температурой в районе комнатной. Совет садовника – хранить тыкву и кабачки не на полу, а на полках или стеллажах. И так, чтобы плоды не соприкасались друг с другом. Благодаря этому, кстати, удастся не пропустить признаки порчи.

Что касается картофеля, то хороший вариант хранения – погреб с температурой 6 – 8 градусов.

«Это золотая середина: при более высокой температуре картофель начинает прорастать, а при низкой – портится и становится сладковатым», - говорит Кастрицкий и указывает также на необходимость умеренной влажности: - Слишком сыро – клубни гниют, слишком сухо – вянут».

Садовник советует хранить картошку в ящиках или насыпью и при хорошей вентиляции (значит, ящики точно не надо ставить вплотную к стене), а также не забывать перебирать урожай, удаляя подгнившие клубни.

С картофелем напрямую связано и правильное хранение свеклы.

«Свеклу удобно хранить насыпью прямо поверх картофеля. Здесь работает интересный эффект: картофель испаряет лишнюю влагу, а свекла ее впитывает. В результате: свекла не сохнет, картофель не отсыревает и не гниет. Это простое, но очень эффективное решение, проверенное годами», - говорит Дмитрий Кастрицкий.

Требовательна ко влаге и морковь. Ее должно быть достаточно, чтобы овощи не увядали, становясь дряблыми. В целом, морковку хорошо хранить в слегка влажном песке или в опилках.

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