Путин назвал топливный кризис в РФ «неудобствами» 9 23.08.2026, 20:28

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Он переложил ответственность на правительство.

Путин признал проблемы с топливом в России, но заявил, что ими занимается кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.

«Да, не все еще вопросы решены, но они решаются… Комиссия специальная создана», — сказал Путин в интервью пропагандисту Павлу Зарубину. При этом он дал понять, что не считает дефицит бензина, охвативший более 70% заправок России, масштабной проблемой, пишет The Moscow Times.

«Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем», — подчеркнул Путин.

Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют «второй этап напряженности» на топливном рынке страны. По данным портала BenZinMap, собирающего сведения о ситуации по сообщениям СМИ, на 23 августа 63 региона из 85 были вынуждены поддерживать ограничения на продажу бензина, в 19 наблюдались локальные перебои или рост цен. Топливный кризис в России обострился после новой серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В первой половине августа атакам подверглись как минимум девять предприятий отрасли совокупной мощностью 145 млн тонн в год, не менее четырех встали. Сейчас объемы переработки находятся на треть ниже сезонной нормы, по оценкам Rystad.

Лимиты на продажу бензина появились даже в Москве, несмотря на то, что ее приоритетно снабжают в преддверии выборов в Госдуму, свозя топливо из регионов Урала и Сибири. «Газпром нефть» ограничила отпуск бензина и дизеля 40 литрами на автомобиль, а «Татнефть» — 50 и 60 литрами соответственно. «Роснефть» ввела лимиты на продажу автобензина в 30 литров на машину на всех АЗС компании ‌в стране.

В целях урегулирования ситуации правительство ранее запретило экспорт топлива, увеличило импорт бензина из Беларуси в 25 раз и начало закупать его в Индии и Марокко. Также власти разрешили выпускать бензин стандартов «Евро-3» и «Евро-2», которые были запрещены из-за высокого уровня вреда окружающей среде. Послабление будет действовать до 1 июля 2027 года.

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