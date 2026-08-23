Украина и Норвегия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 1 23.08.2026, 20:34

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Это партнерство состоит из трех основных частей.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подписали в Киеве совместную декларацию о стратегическом партнерстве, в частности в сфере обороны и энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе норвежского правительства, передает «Европейская правда».

Как подчеркнул норвежский премьер, целью стратегического партнерства является укрепление оборонного потенциала и устойчивости как Украины, так и Норвегии.

«Это партнерство состоит из трех основных частей: обороны, энергетики и устойчивости. Во всех этих сферах Украина обладает важным опытом, который представляет большую ценность для Норвегии. В то же время мы можем поделиться компетенцией, которая будет полезна для Украины», – пояснил Стёре.

Как отметили в правительстве, сотрудничество в энергетической сфере и в дальнейшем будет заключаться в оказании Норвегией поддержки в защите критической энергетической инфраструктуры Украины. Осло будет и дальше содействовать восстановлению и обновлению разрушенной энергетической инфраструктуры, а также снижению уязвимости украинского энергоснабжения.

Помимо декларации о стратегическом партнерстве, страны подписали так называемое «drone deal». Это соглашение обеспечит еще более тесное сотрудничество между украинским и норвежским оборонными секторами и промышленностью.

«Соглашение будет способствовать активизации обмена технологиями и экспертными знаниями. Оно также позволит развивать совместные усилия, в частности, в сфере противовоздушной обороны и технологий беспилотников», – отметил премьер-министр Норвегии.

«Drone Deal» – это модель долгосрочного сотрудничества в области обороны между Украиной и странами-партнерами. Цель заключается в использовании украинского опыта, приобретенного во время войны, ее компетенций и технологий для разработки решений, укрепляющих общую безопасность стран.

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