Буданов анонсировал «оживление» переговорного процесса о мире

Буданов анонсировал «оживление» переговорного процесса о мире6
- 23.08.2026, 20:52
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По его словам, определенные сигналы есть.
Пока что рано говорить о полном прекращении войны. В то же время Украина в ближайшее время планирует активизировать переговорный процесс с Россией.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в ответ на вопрос журналистки «24 Канала» Софии Трощук.
По словам Буданова, уже есть определенные сигналы о возможном возобновлении переговоров.
В то же время глава Офиса украинского президента подчеркнул, что речь идет прежде всего о технической части переговорного процесса, а не о немедленном прекращении боевых действий.
Он также добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от обстоятельств и пока сложно предсказать, к чему именно могут привести эти переговоры.