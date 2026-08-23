Буданов анонсировал «оживление» переговорного процесса о мире 6 23.08.2026, 20:52

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КИРИЛЛ БУДАНОВ

ФОТО: ТСН

По его словам, определенные сигналы есть.

Пока что рано говорить о полном прекращении войны. В то же время Украина в ближайшее время планирует активизировать переговорный процесс с Россией.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в ответ на вопрос журналистки «24 Канала» Софии Трощук.

По словам Буданова, уже есть определенные сигналы о возможном возобновлении переговоров.

В то же время глава Офиса украинского президента подчеркнул, что речь идет прежде всего о технической части переговорного процесса, а не о немедленном прекращении боевых действий.

Он также добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от обстоятельств и пока сложно предсказать, к чему именно могут привести эти переговоры.

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