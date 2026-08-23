«Особенно сложная ситуация сложилась на юге России» 23.08.2026, 21:47

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Фото: AFP

Топливный кризис в РФ постепенно выходит за рамки обычных неудобств для водителей.

Топливный кризис в России обостряется на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По худшему для Кремля сценарию это может привести к фатальным последствиям для режима. Об этом пишет Deutsche Welle (перевод - «Униан»).

Издание отмечает, что дефицит бензина уже охватил как минимум 30 регионов страны, а перебои с поставками все заметнее сказываются не только на автомобилистах, но и на бизнесе и логистике. При этом августовская волна дефицита отличается от предыдущей, которая длилась с конца мая до середины июля. На этот раз проблемы особенно остро проявились в Москве и Московской области.

Автор публикации отмечает, что ситуация постепенно выходит за рамки обычных неудобств для водителей. При этом приводится мнение редактора независимого российского СМИ «7x7» Олега Григоренко, который рассказывает о проблемах служб такси, курьерских служб и строительной отрасли, работа которых зависит от стабильных поставок бензина.

«Нельзя сказать, что топлива вообще нет. Но очевидно, что кризис есть», – отмечает Григоренко.

Особенно сложная ситуация сложилась на юге России. Местные СМИ сообщают о многочасовых очередях на АЗС в Краснодарском крае. Власти объясняют это якобы сезонным ростом спроса, а между тем местные жители называют нынешний туристический сезон провальным.

Представитель энергетического комитета Госдумы Игорь Ананских прогнозирует, что ситуацию удастся нормализовать в течение двух-трех недель. В то же время экономист Николай Корженевский, покинувший Россию после начала полномасштабной войны, считает такой сценарий маловероятным.

По его словам, проблема уже касается качества топлива. Водители сообщают о повреждениях двигателей после заправки некачественным бензином, а в ремонтных мастерских в Москве образуются очереди на несколько месяцев. Корженевский видит в этом признаки гораздо более масштабной проблемы российской нефтяной отрасли.

Экономист обращает внимание и на падение добычи нефти. Если в 2019 году Россия добывала около 11,5 млн баррелей в сутки, то сейчас этот показатель составляет менее 9 млн. По его мнению, дальнейшее ухудшение ситуации с переработкой может привести к падению добычи до 8 млн баррелей в сутки и создать условия для системного экономического кризиса.

В то же время предложение компенсировать дефицит импортом из Китая или Индии, как пишет DW, также вызывает сомнения. Бизнес-журналист Вячеслав Ширяев отмечает, что в условиях изоляции России будет сложно обеспечить ежедневную потребность страны примерно в 200 тысячах тонн бензина и дизельного топлива.

Экономист Игорь Липсиц считает, что последствия дефицита могут иметь и политическую составляющую. По его словам, власти уже вынуждены создавать фактически отдельную систему снабжения для силовиков, чиновников и экстренных служб, которые могут заправляться без очереди. Липсиц сравнивает это с ситуацией в СССР, когда привилегированные группы имели доступ к специальным магазинам и складам.

Именно накопление недовольства населения, по мнению опрошенных российских экономистов, потенциально может усилить давление на Кремль. Ширяев считает, что системные удары по объектам, имеющим одновременно гражданское и военное значение, способны существенно ослабить российскую экономику.

Он прогнозирует, что масштабный дефицит дизельного топлива может парализовать железную дорогу, грузовые перевозки, промышленность и сельское хозяйство.

- Если Украина уничтожит всю нефтеперерабатывающую инфраструктуру, Путин обнаружит, что, когда он отдает приказ, он не выполняется, – прогнозирует экономист.

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