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Ереван послал сигнал Кремлю

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  • 23.08.2026, 22:29
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Ереван послал сигнал Кремлю

Отношения стран обострились.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение отозвать чрезвычайного и полномочного посла республики в России Гургена Арсеняна. Решение связано с недовольством работой дипломата и его неспособностью снизить напряженность между Ереваном и Москвой.

Отношения стран обострились из-за планов Армении двигаться в сторону Европейского Союза и подачи сигналов о возможной евроинтеграции. Об этом в эфире FREEДОМ рассказал политический аналитик Армен Чибухчян.

- Приблизительно то же самое произошло с предыдущим послом. Но надо понимать вот что: посол Армении в России — это человек Москвы. Вот это было принято десятилетиями. Даже после Бархатной революции в Армении та же тенденция продолжалась. Если смена посла действительно произойдет, это означает, что Пашинян недоволен им. Премьер-министр фактически даст понять Москве, что Армения больше не намерена направлять в Россию исключительно удобных для нее дипломатов — ситуация меняется, — указал спикер.

Он отметил, что Гурген Арсенян воспринимается не как представитель интересов Армении, а как посредник Москвы, транслирующий ее сигналы в Ереван.

- Предыдущий посол Вагаршак Арутюнян тоже был человеком, тесно связанным с Москвой, русскоговорящим, кадровым офицером, выпускником российского военного училища. Пока что мы не можем быть уверены на 100%, что посла отзовут, но, как говорится, дыма без огня не бывает. При этом назначение нового посла будет нелегким выбором, потому что это требует одобрения Москвы, — подчеркнул Чибухчян.

Россия требует от Армении вернуться к условиям соглашения от 9 ноября 2020 года, что фактически может означать утрату армянской государственности. Москва настаивает на совместном контроле Мегринской дороги с Азербайджаном, однако после отказа защищать суверенитет Армении Ереван начал искать поддержку у Запада. США и ЕС развернули мониторинговые миссии, которые сегодня фактически гарантируют безопасность страны.

- Претензии со стороны Азербайджана продолжаются: то к армянской Конституции, то к псевдоисторическим фактам о «западном Азербайджане». Хотя такого государства никогда не существовало. Это попытки держать ситуацию под контролем и при необходимости быстро возобновить конфликт. Пока что это не удается только потому, что Запад гарантирует безопасность Армении и пытается сохранить ее территориальную целостность, — сказал аналитик.

По его словам, Пашинян уже несколько месяцев прямо говорит Москве, что Армения должна вернуть контроль над железными дорогами, поскольку западные партнеры не хотят сотрудничать с Россией.

«Конфликт остается нерешенным: если Ереван снова окажется под влиянием Москвы, то Запад перестанет гарантировать безопасность страны, а это фактически означает возвращение к условиям соглашения 9 ноября 2020 года и угрозу утраты государственности. Передача территории Азербайджану лишила бы Армению границы с Ираном, что имело бы крайне тяжелые геополитические последствия.

В таком случае страна рискует превратиться в «российскую губернию». Поэтому, по сути, выбора нет: либо Россия смиряется с потерей влияния и конкурирует на экономическом уровне, как предлагает Пашинян, либо продолжает давить на Армению», — предположил Чибухчян.

В Москве осознают, что влияние США в регионе усиливается, и опасаются окончательного прозападного выбора Армении. Но Россия, по мнению эксперта, не намерена мириться с такой ситуацией и будет стремиться воспрепятствовать этому курсу.

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