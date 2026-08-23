Политолог раскрыл неозвученный план руководства Украины 6 23.08.2026, 16:31

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Он скоро будет реализован.

Украина поставила перед Силами обороны цель, которую вслух никто не озвучивает, но становится очевидно, что украинцы собираются уничтожить Россию, высказал мнение украинский политолог Тарас Загородний.

Еще немного, и задача будет выполнена, поскольку запустит процесс распада РФ на фоне обвала экономики, пишет dialog.ua.

«По факту происходит следующее: Германия и США пытаются спасти Россию, потому что украинская государственная власть взяла курс на ликвидацию России. Идут масштабные удары по России. У них там осталось 30% мощности по производству топлива. Когда будет уничтожено еще 30%, то страна просто останавливается и начинается обвал России», - рассказал Загородний.

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