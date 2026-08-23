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Политолог раскрыл неозвученный план руководства Украины

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  • 23.08.2026, 16:31
  • 7,156
Политолог раскрыл неозвученный план руководства Украины

Он скоро будет реализован.

Украина поставила перед Силами обороны цель, которую вслух никто не озвучивает, но становится очевидно, что украинцы собираются уничтожить Россию, высказал мнение украинский политолог Тарас Загородний.

Еще немного, и задача будет выполнена, поскольку запустит процесс распада РФ на фоне обвала экономики, пишет dialog.ua.

«По факту происходит следующее: Германия и США пытаются спасти Россию, потому что украинская государственная власть взяла курс на ликвидацию России. Идут масштабные удары по России. У них там осталось 30% мощности по производству топлива. Когда будет уничтожено еще 30%, то страна просто останавливается и начинается обвал России», - рассказал Загородний.

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