Украина и США согласовали идеи для окончания войны 11 23.08.2026, 16:42

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Зеленский раскрыл детали плана.

Украина и международные партнеры наработали три ключевых предложения по прекращению войны с РФ, которые уже согласованы с американской и европейской сторонами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

По словам главы украинскогогосударства, в ходе переговоров со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером договорились и положили на одну страницу обсуждения, где собраны реалистические сценарии завершения боевых действий.

Этот документ американцы планируют обсудить как с Украиной, так и с РФ.

Сейчас в повестке дня находятся три ключевых пункта:

- Прекращение огня - это главная и первоочередная идея в наработанном документе.

- Создание свободной экономической зоны - инициатива США, предусматривающая зеркальный отвод сил. Украина и РФ должны сделать одинаковые шаги назад, образовав буферную зону под управлением третьей стороны.

= Гарантии от ЕС и НАТО - четкое определение действий Европейского Союза и Альянса, а также шагов, на которые готова пойти Украина ради этого.

«Все положительно на это реагируют, что было предложено, возражений ни у кого нет. Это то, что есть сегодня на столе», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что озвученные идеи не являются исключительно украинскими. Это совместный план с партнерами из США и Европы, финализированный по итогам контактов американской стороны с Киевом и Москвой.

Кроме того, по словам Зеленского, у США есть еще несколько дополнительных идей, которыми они планируют поделиться в ближайшее время.

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