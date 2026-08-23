закрыть
27 августа 2026, четверг, 16:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беловежской пуще нашли то, что не видели там с 1919-го года

1
  • 23.08.2026, 15:41
  • 5,726
В Беловежской пуще нашли то, что не видели там с 1919-го года

Находку сделал ученый во время полевых исследований.

В Беловежской пуще обнаружили антитрихию повислую (Antitrichia curtipendula) - реликтовый мох, который в регионе не фиксировали после 1919 года. Находку сделал сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Алексей Астрелин во время полевых исследований.

Для территории современной Беларуси это фактически первая подтвержденная регистрация вида. В научных архивах сохранились лишь два более ранних упоминания антитрихии повислой - в исследованиях Блонского, Эйсмонда и Дриммера 1888 года, а также Флейшера 1919 года.

Блонский писал, что нашел мох «один-единственный раз на срубленном дубе в Гайновской страже вблизи ручья Лютовня». Сейчас территория этой стражи полностью находится в польской части Беловежской пущи.

После 1919 года антитрихию повислую в регионе больше не находили. Новое место произрастания обнаружили тоже на дубе - в термофильной дубраве на территории бывшего зубропитомника.

Причем мох поселился не на живом дереве, а на валежном стволе дуба, который упал не менее 20 лет назад.

«Глубокая стадия разложения мертвой древесины создала ту самую специфическую физико-химическую матрицу и стабильный микроклимат, без которых существование этого капризного вида было бы невозможным», - пояснили специалисты.

В научном отделе нацпарка обращают внимание: находка показывает, какую роль в лесной экосистеме играет крупный валежник. Его удаление лишает некоторые виды среды, необходимой для существования.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук