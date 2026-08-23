В Беловежской пуще нашли то, что не видели там с 1919-го года

В Беловежской пуще нашли то, что не видели там с 1919-го года1
- 23.08.2026, 15:41
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Находку сделал ученый во время полевых исследований.
В Беловежской пуще обнаружили антитрихию повислую (Antitrichia curtipendula) - реликтовый мох, который в регионе не фиксировали после 1919 года. Находку сделал сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Алексей Астрелин во время полевых исследований.
Для территории современной Беларуси это фактически первая подтвержденная регистрация вида. В научных архивах сохранились лишь два более ранних упоминания антитрихии повислой - в исследованиях Блонского, Эйсмонда и Дриммера 1888 года, а также Флейшера 1919 года.
Блонский писал, что нашел мох «один-единственный раз на срубленном дубе в Гайновской страже вблизи ручья Лютовня». Сейчас территория этой стражи полностью находится в польской части Беловежской пущи.
После 1919 года антитрихию повислую в регионе больше не находили. Новое место произрастания обнаружили тоже на дубе - в термофильной дубраве на территории бывшего зубропитомника.
Причем мох поселился не на живом дереве, а на валежном стволе дуба, который упал не менее 20 лет назад.
«Глубокая стадия разложения мертвой древесины создала ту самую специфическую физико-химическую матрицу и стабильный микроклимат, без которых существование этого капризного вида было бы невозможным», - пояснили специалисты.
В научном отделе нацпарка обращают внимание: находка показывает, какую роль в лесной экосистеме играет крупный валежник. Его удаление лишает некоторые виды среды, необходимой для существования.