В Беловежской пуще нашли то, что не видели там с 1919-го года 1 23.08.2026, 15:41

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Находку сделал ученый во время полевых исследований.

В Беловежской пуще обнаружили антитрихию повислую (Antitrichia curtipendula) - реликтовый мох, который в регионе не фиксировали после 1919 года. Находку сделал сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Алексей Астрелин во время полевых исследований.

Для территории современной Беларуси это фактически первая подтвержденная регистрация вида. В научных архивах сохранились лишь два более ранних упоминания антитрихии повислой - в исследованиях Блонского, Эйсмонда и Дриммера 1888 года, а также Флейшера 1919 года.

Блонский писал, что нашел мох «один-единственный раз на срубленном дубе в Гайновской страже вблизи ручья Лютовня». Сейчас территория этой стражи полностью находится в польской части Беловежской пущи.

После 1919 года антитрихию повислую в регионе больше не находили. Новое место произрастания обнаружили тоже на дубе - в термофильной дубраве на территории бывшего зубропитомника.

Причем мох поселился не на живом дереве, а на валежном стволе дуба, который упал не менее 20 лет назад.

«Глубокая стадия разложения мертвой древесины создала ту самую специфическую физико-химическую матрицу и стабильный микроклимат, без которых существование этого капризного вида было бы невозможным», - пояснили специалисты.

В научном отделе нацпарка обращают внимание: находка показывает, какую роль в лесной экосистеме играет крупный валежник. Его удаление лишает некоторые виды среды, необходимой для существования.

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